Toby Alderweireld devient l’ambassadeur de la nouvelle campagne contre la haine en ligne : « La colère est humaine, mais gardez-la pour vous »

La campagne « Because We Care » lance une nouvelle initiative

La Fédération belge de football, la Pro League, Voetbal Vlaanderen et son homologue francophone ACFF ont lancé la 3e édition de leur campagne « Because We Care », initiant un nouveau combat contre le racisme et la discrimination dans le football.

L’accent mis sur la lutte contre les discours haineux en ligne

L’an passé, la campagne mettait l’accent sur les formes de discrimination les plus fréquemment signalées dans le football, à savoir le racisme, l’homophobie et le sexisme. Cette année, la priorité est donnée à la lutte contre les discours haineux en ligne, avec Toby Alderweireld comme figure de proue, suite aux nombreux messages reçus par le joueur de l’Antwerp après son but décisif lors d’un match de championnat. « Je comprends que les gens puissent être furieux quand leur club favori perd et qu’ils veulent envoyer un message via les réseaux sociaux », dit Alderweireld. « Mais il y a des limites. Menacer quelqu’un est inacceptable. Les coupables doivent comprendre qu’ils encourent des sanctions. Ils ne doivent pas se sentir en sécurité derrière leur ordinateur. » « Vous pouvez être fâché, en colère, voire éprouver de la haine pour quelqu’un. Mais gardez ça pour vous ! »

cometogether.be : un site de soutien et d’information

Faris Haroun, ancien coéquipier d’Alderweireld à Antwerp, l’arbitre Bram Van Driessche et Mélissa Onana, la sœur du Diable Rouge Amadou Onana, prêtent également leur image à cette campagne. Ils racontent tous comment la haine en ligne les poursuit bien après la fin des matchs, à travers les réseaux sociaux. LIRE ATMO : Un but pour la paix : le Suédois Nilsson rend hommage aux victimes du terrorisme en marquant un but et en faisant un geste en faveur de la paix En collaboration avec le SPF Intérieur et la police, le site cometogether.be a été créé pour informer les victimes sur la façon de modifier les paramètres de leurs réseaux sociaux afin de contrer la haine en ligne. Il explique également comment les victimes peuvent signaler les discours haineux à la police.