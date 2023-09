Thorgan Hazard lance un appel à son frère Eden et admet : « Je n’ai pas pensé à retourner en Belgique au début ».

Thorgan Hazard a ouvert le point presse en racontant son transfert à Anderlecht.

« D’un point de vue familial, je voulais rester à Dortmund une année de plus », a déclaré l’ancien Soulier d’or. « Mes filles (Hazard a trois filles, ndlr) aimaient aller à l’école en Allemagne. Il y avait des offres de l’étranger, mais je ne voulais pas m’éloigner de ma famille ».

Même avec la fin du mercato en vue, la piste-Anderlecht n’a pas été concrète pour Hazard pendant longtemps.

« Deux semaines avant la date limite, je n’avais pas envisagé de retourner en Belgique. Seule ma situation à Dortmund a changé. Ils m’ont simplement fait comprendre que je ne jouerais pas. Puis Anderlecht s’est soudain montré très intéressé – les supporters et le conseil d’administration ont senti qu’ils me voulaient vraiment. De plus, le projet de ramener ce club au sommet me tenait à cœur ».