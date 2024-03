Symphonie, expérience ou tournée d’adieu : quel atout sera déterminant dans la passionnante bataille pour le titre anglais ?

Arsenal envoûtant avec le chef d’orchestre Arteta

Les adeptes du football commencent par Arsenal. L’équipe qui a récemment frappé fort, demandez donc à Vincent Kompany. Des récents résultats de 0-6, 0-5 et encore 0-6 ne sont que quelques exemples parmi d’autres. Assurant un record de buts avec 31 réalisations en 7 rencontres. Cela était-il inattendu ? « Assurément », estime Filip Joos. « Pendant la trêve hivernale, on se plaignait de l’absence d’un véritable avant-centre. Mais je n’étais pas d’accord, parce que le football pratiqué par Arteta a toujours été de qualité, n’ayant pas besoin de numéro 9 typique. » Non, le système avec une fausse pointe fonctionne aussi. « Cette transition s’est produite lors du camp d’entraînement à Dubaï », ajoute Jelle Tack. « Ils ont peaufiné leurs tactics et travaillé énormément sur les phases arrêtées, qui sont devenues leur force cette saison. » Il est clair que l’entraîneur Mikel Arteta a entièrement imposé sa marque sur son équipe. « Il y a une symphonie dans l’équipe », continue Joos. « Tout le monde pense pareil, c’est le point que tous les entraîneurs cherchent à atteindre. Le jeu s’améliore constamment et avec Declan Rice, ils ont fait un recrutement formidable au milieu de terrain. On se demande s’il va jamais décevoir. » Mais les louanges sont également présentes pour le collègue milieu de terrain Martin Odegaard et le défenseur central William Saliba – puisqu’Arsenal enregistre le moins de buts encaissés avec seulement 23 – « Mais en faire l’éloge c’est encore en ignorer d’autres. »

L’expérience de l’équipe revenante

Chez Manchester City de Kevin De Bruyne et Jeremy Doku, un autre milieu de terrain exceptionnel évolue également. LIRE "Putain de loser" : Le procureur fédéral veut punir Dimitri De Condé pour avoir juré lors du match Genk-Anderlecht qui a déraillé. « Phil Foden a été tout simplement fantastique contre United le weekend dernier », se souvient Joos du match. « Il a complètement inversé le cours de la rencontre, avec l’aide de ses coéquipiers. L’importance de Rodri ne peut être sous-estimée, les chiffres le montrent aussi. Et peut-être que le joueur le plus sous-estimé est Kyle Walker. » La force de City réside-t-elle dans sa profondeur ? Même sans le métronome De Bruyne, qui a été absent pendant un moment à cause d’une blessure à l’ischio-jambier, les performances n’ont pas diminué. « C’est une machine bien huilée, même sans lui », trouve Tack. « Mais sa présence est toujours importante. Quand il est là, l’adversaire sait que ce sera plus difficile de remporter le match. Il reste quand même le moteur d’une équipe habituée à remonter au classement. » « L’expérience est aussi déterminante. Cette équipe sait parfaitement ce qu’elle doit faire en pleine lutte pour le titre. Arsenal n’a pas expérimenté cela depuis longtemps, il y a 20 ans depuis leur dernier titre. »

La force de la tournée d’adieu de Klopp

Poursuivant vers le leader qui est en apparence le mieux placé. Cependant, Liverpool fait face à une crise de blessures. Des joueurs clés comme Alisson, Alexander-Arnold et Salah sont tous absents. Heureusement pour l’entraîneur Jürgen Klopp, des jeunes comme Jaydon Danns (18 ans) et Bobby Clark (19 ans) prennent le relais. Joos avance une théorie surprenante : « On pourrait presque penser que Klopp va dire en fin de saison : les gars, c’était juste une blague. Je reste entraîneur, mais c’était le seul moyen de tirer ces 10% supplémentaires de l’équipe. Il va vraiment arrêter, mais cela a rendu l’équipe plus forte. » LIRE Quel dénouement ! Charleroi domine toujours le RWDM après une erreur embarrassante du gardien Koffi « La tournée d’adieu joue certainement un rôle », admet également Tack. « Klopp en profite lui-même et est un peu plus exubérant. Je pense qu’il ressent une sorte de libération et son équipe veut lui offrir une belle sortie. »

Le plus grand favori pour le titre?

Lequel des trois est le plus fort sur le terrain ? Dimanche, nous en aurons un aperçu lors du choc entre Liverpool et Manchester City à Anfield. City est-il favori dans ce match ? « Avec le match contre United en tête, peut-être bien. Mais il ne faut pas oublier que Manchester United aussi a eu des difficultés contre Luton Town et reçoit en moyenne 16 tentatives de buts. » « Tout dépendra si Liverpool peut mettre City sous une pression énorme. Si cela ne réussit pas et que City a le ballon, cela deviendra difficile pour l’équipe à domicile. » Avec le rôle de favori pour De Bruyne et sa compagnie en tête, il est actuellement impossible de désigner le plus grand candidat au titre. « Les bureaux de statistiques voient City comme le grand favori. Sentimentalement, cela me semble juste », résume Tack. « Mais j’ai dit au début de la saison que ce serait Arsenal qui l’emporterait. Je vais rester sur cette position. »

L’engagement et la persistance sont les clés de la course effrénée pour le titre. Avec une conclusion aussi imprévisible, la beauté du football réside dans son imprévisibilité, chaque équipe affichant une détermination sans borne et des qualités distinctes. Nous voici, au bord de nos sièges, anticipant l’épilogue d’une saison définie autant par l’intelligence tactique que par la passion brute.