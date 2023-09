« Sur le papier, cette équipe devrait être en lice pour le titre » : l’énorme métamorphose d’Anderlecht en un an

Seuls Zeno Debast et Jan Vertonghen peuvent encore compter sur un rôle de titulaire. Pour le reste, les Mauve et Blanc ont acheté beaucoup de qualité avec des noms retentissants comme Thorgan Hazard, Mats Rits, Kasper Schmeichel et Kasper Dolberg.

Equipe en lice pour le titre



Les nouveaux venus ne sont pas les seuls à apporter de la qualité. Anderlecht a également conservé ses joueurs vedettes.

« Le fait qu’Amuzu et Debast – deux gars pour lesquels il y avait de toute façon un certain intérêt de la part d’autres équipes – soient restés trahit une ambition débridée cette année à Bruxelles. »

« Il y a aussi Patris qui n’est pas titulaire à cause de problèmes d’adaptation et Verschaeren qui n’est pas encore revenu de sa blessure. Les places seront très chères. D’autant plus qu’Anderlecht peut se concentrer sur le championnat et la coupe. »

Des attentes sont donc très élevées. L’envie d’atteindre le sommet belge après une saison moins bonne est peut-être encore plus grande.

« Jusqu’à présent, ils n’ont pas joué un grand football, mais les résultats sont là. Il faudra attendre un football convaincant », estime De Coninck.

« A Brian Riemer de le forger en un tout ».