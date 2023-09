STVV pleure Lon Polleunis (80 ans) : « Le Soulier d’or brille dans le ciel du football truien ».

Grâce à ses excellentes performances en club et en sélection, il brise l’hégémonie des équipes traditionnelles (Anderlecht, Club Brugge, Standard) en cette année 1968 et remporte le Soulier d’or. Il est toujours le seul joueur du STVV à avoir reçu cet honneur.

L’entraîneur qui l’a lancé était Raymond Goethals. Lon Polleunis a joué 11 saisons pour STVV, soit 283 matchs et 87 buts. Avec Roger Maes, il a été le meilleur buteur du club en première division. En 1966, le club a terminé deuxième du championnat avec Goethals et Polleunis.

« Adieu au plus grand Canari de tous les temps »



Sur son site web, STVV fait ses adieux au « plus grand Canari de tous les temps » par le biais d’un communiqué de presse détaillé.

« Un Soulier d’Or brille dans le ciel du football de Jersey », explique le club limbourgeois.

« STVV était Polleunis et Polleunis était STVV. Chaque supporter, de 7 à 77 ans, connaît Lon », a répondu le président du club David Meekers. « Dans notre longue histoire, nous n’avons jamais connu de joueur plus indispensable et plus aimé que Lon. Il nous manquera énormément.

STVV rendra un hommage appuyé à son canari en chef (les Canaris est le surnom du club, ndlr) dans les jours et les semaines à venir. Par exemple, les joueurs s’échaufferont dimanche après-midi avant le derby de Genk avec un T-shirt spécial dédié à Polleunis. Ce dernier est également citoyen d’honneur de la ville de Saint-Trond.

« C’est pourquoi, en collaboration avec la ville, nous étudions également la possibilité d’ouvrir un registre de deuil, afin que les supporters puissent envoyer un dernier message à Lon et à sa famille.

« Enfin, lors du prochain match à domicile, contre l’Union le 8 octobre, nous dirons au revoir à notre Soulier d’Or avec tout le monde à Stayen ».