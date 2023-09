STVV le fait aussi dans le temps additionnel : Koita gâche la fête à Charleroi ultimate still from the dot

Charleroi – STVV en bref :



Un café avant la mi-temps



Charleroi et le STVV avaient tous deux besoin de points. Mais cela ne s’est pas traduit par un football offensif. La première mi-temps ne produisait qu’un jeu faible. Peu d’occasions de part et d’autre. Les Limbourgeois avaient certes la possession du ballon, mais ils ne se créaient pas beaucoup d’occasions. Daan Heymans a bien tenté une tête et Barnes s’est jeté sur Koffi.

La deuxième mi-temps apportait une amélioration et les gardiens devaient se retrousser les manches. Hervé Koffi repoussait la tentative d’Ito et Yuma Suzuki sauvait la tête de Marcq d’un beau réflexe. Mbenza était le plus proche du 1-0, mais son tir s’écrasait sur le poteau.