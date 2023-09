« Putain de loser » : Le procureur fédéral veut punir Dimitri De Condé pour avoir juré lors du match Genk-Anderlecht qui a déraillé.

« Vous êtes un putain loser, man », « Qu’est-ce que tu fais ici de toute façon », et « Tu n’es plus jamais le bienvenu dans ce couloir », putain loser » ont été enregistrés par l’arbitre comme ayant été prononcés par De Condé.

Il aurait également cherché à obtenir réparation après le match, répondant à une demande de dialogue dans le vestiaire de l’arbitre : « Je ne vous parlerai plus jamais ».

Enfin, il y a eu l’incident avec Jan Vertonghen, qui a commencé à l’extérieur après l’interview du Diable Rouge. Van Driessche n’était pas présent à ce moment-là, mais dans les catacombes de la Cegeka Arena, il a dû intervenir.

Il a dû s’interposer physiquement entre les deux et a vu De Condé donner une nouvelle poussée à Vertonghen.

Le parquet de la KBVB souhaite désormais que Dimitri De Condé soit puni pour son comportement. L’organe rappelle qu’il a déjà été condamné trois fois par le passé pour des comportements similaires : « Le fusible de Monsieur De Condé n’est pas démesurément long », précise-t-il.

« Son attitude et ses propos sont inacceptables », indique la justification des poursuites. « Il ne s’agit pas non plus d’un instantané. M. De Condé avait amplement le temps de contrôler sa frustration, sa colère ou toute autre émotion. Or, cela n’a pas été le cas.

L’affaire sera entendue par la Commission de discipline du football professionnel le mardi 19 septembre. « Nous exigerons une sanction appropriée et sévère », a-t-il déclaré.