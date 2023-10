Peter Vandenbempt : « Le Club Brugge n’est plus invincible »

Le week-end dernier, notre commentateur de football Peter Vandenbempt a assisté à un match à grand spectacle entre Gand et Genk. Dans cet autre match, il a vu le Club Brugge ne marquer qu’un seul but. Enfin, Vandenbempt suggère d’investir moins dans les joueurs étrangers et plus dans des outils pour les arbitres. Voici l’analyse hebdomadaire du football.

Spectacle à Gand



Le match au sommet entre le KAA Gent et le KRC Genk aurait également pu se terminer à 3-3. Le spectacle n’en aurait été que plus beau. Les entraîneurs Hein Vanhaezebrouck et Wouter Vrancken ne se contentent pas de dire qu’ils veulent jouer un football offensif et dominant partout, ils le font (presque) toujours. Les deux équipes ont eu des périodes où elles étaient meilleures et dangereuses. Nous avons pu assister à de magnifiques attaques et à de nombreuses occasions de but. A Genk, El Ouahdi était une belle découverte, à Gand le noyau limité nous a permis de découvrir de nouveaux talents. Après Fadiga et Fofana, c’est au tour de Fernandez de faire ses preuves. s’est montré à nouveau. Et Tissoudali a de nouveau brillé par moments. Les supporters ont assisté à un très beau match et pourtant les deux équipes sont sorties du terrain insatisfaites. Elles ont une nouvelle fois fait match nul. C’était particulièrement vrai pour Genk, qui n’a une fois de plus pas réussi à se donner ce qu’il mérite habituellement. Des occasions manquées et une erreur en défense ont paralysé l’équipe. Cela a déjà coûté à Genk une belle campagne en Europa League, qui sait même en Ligue des Champions. Il faut maintenant veiller à ce que cela ne se reproduise pas en championnat. Il est encore tôt, mais cette Union imperturbable est déjà à 7 points.

Les entraîneurs Vrancken et Vanhaezebrouck ne se contentent pas de dire qu'ils veulent jouer un football offensif et dominant partout, ils le font (presque) toujours.

Le Standard a gagné deux fois



Sclessin s’est de nouveau enflammé après le but inscrit en fin de match contre le Club Brugge. La victoire sur l’entraîneur Ronny Deila a donné un goût très doux aux supporters du Standard. L’équipe locale a gagné deux fois. Pas d’incidents, les supporters des Rouches ont eu un comportement exemplaire. A l’exception de quelques huées, ils ont ignoré la visite de leur ex-entraîneur. Voilà comment on peut faire. Le match s’est déroulé dans une excellente ambiance. Bravo aussi à l’équipe. Le Club Brugge était le meilleur, mais le Standard a joué au football avec abandon et solidarité. Il y a eu un coup de chance avec le but de Price et il était agréable de voir Carl Hoefkens sprinter le long de la ligne à la manière de Mourinho. J’aime mieux ça que lorsqu’il restait planté là comme un sphinx après ces mémorables victoires en Ligue des champions contre le Club Brugge. Il était déçu que son équipe n’ait pas été capable de jouer un football dominant, mais étant donné la différence de qualité, c’était la manière logique de gagner le match. Le licenciement de Hoefkens a fait l’objet de nombreuses spéculations à Liège, mais le noyau n’était tout simplement pas à la hauteur de ses ambitions. Quelques matches plus tard, son équipe est presque dans le top 6. Mais attention à l’euphorie, car le Standard s’est lancé dans un programme extrêmement difficile avec des matches importants contre Anderlecht, Anvers, Gand, Genk et à nouveau le Club Brugge. Nous saurons alors jusqu’où le Standard peut ou peut sauter.

Le club ne respire plus l’invincibilité



Au Club Brugge, on répète après chaque déception qu’il n’y a pas de crise. Ronny Deila a bien nommé les choses. « Ce n’est pas suffisant », a-t-il déclaré. Le Club Brugge a eu une grande domination, a mis beaucoup de pression, mais n’a pas pu se montrer assez menaçant à Liège. L’entraîneur n’a pas vu d’occasions qui méritaient vraiment d’être concrétisées. J’ai trouvé cette analyse plus correcte que celle de Hans Vanaken. Le capitaine a parlé de nombreuses occasions qu’ils n’ont pas réussi à concrétiser. Ce n’est pas un match qui va balayer les nombreuses questions qui se posent au Club de Bruges, notamment en matière de défense. Un clean sheet en 12 matches, c’est peu, surtout quand on ne dépasse pas un but par match. Pas difficile de gagner peu donc et de marquer 16 en 30. Le Club Brugge ne respire plus l’invincibilité. Dans les années fastes, les adversaires commençaient le match abattus, maintenant ils savent qu’il y a des opportunités, même lorsqu’ils sont menés au score. Vanaken a peut-être raison de dire qu’il peut voir les résultats en interne, mais cela ne peut pas durer.

Avant, l'adversaire commençait le match battu, maintenant il sait qu'il y a des chances.

Des décisions correctes, mais contraires à l’esprit du jeu



Passons aux discussions sur les phases de hors-jeu. L’entraîneur de Gand, Hein Vanhaezebrouck, plaide fortement en faveur d’un investissement majeur pour aider les arbitres et les assistants. Je pense que toutes les décisions étaient correctes, mais cela ne veut pas dire qu’elles étaient correctes selon le sens de la justice des gens du football. C’est surtout à Courtrai et à Westerlo que les choses se sont mal passées. Les décisions allaient à l’encontre de l’esprit des règles, mais elles étaient malheureusement correctes. En ce qui concerne le travail au millimètre à Liège et à Gand, Vanhaezebrouck a raison. Nous avons toujours pensé qu’il n’y avait pas de discussion possible sur le jugement de la VAR, mais la saison dernière, nous avons appris que l’emplacement de la croix de l’opérateur fait une différence. Est-ce qu’il le fait sur l’épaule ou sur le pied de l’adversaire de l’attaquant ? Alors oui, il faut un système semi-automatique comme en Ligue des champions. Et il devrait également y avoir une technologie sur la ligne de but. Seulement, il semble qu’il y ait peu d’enthousiasme pour cette technologie lors des réunions de la Pro League en raison de son coût élevé. Suggestion : inclure moins de joueurs étrangers dans votre noyau, donner une chance à plus de jeunes et investir les sous dans les nouvelles technologies. Hein Vanhaezebrouck n’en sera pas satisfait non plus, car il estime que son noyau est trop serré. Ce n’est jamais bon comme ça.

Peter Vandenbempt : « En ce qui concerne les travaux millimétriques à Liège et à Gand, Vanhaezebrouck a raison. »

