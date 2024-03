Peter Vandenbempt après le revers européen de l’Union : « Je ne pense pas que cela affectera le championnat »

Union face à ses limites après une lourde défaite contre Fenerbahçe

Avec une défaite 0-3 face à Fenerbahçe, la fin de l’aventure européenne de Union semble proche, sauf miracle turc dans le match retour à Istanbul. Le commentateur de Sporza, Peter Vandenbempt, a vu le leader de la JPL heurter un adversaire plus fort hier soir, mais ne pense pas que ce match laissera des traces. « Union a toujours réussi à réagir immédiatement après un revers au cours des dernières années », dit-il.

Une défaite à domicile de 0-3 contre Fenerbahçe était inattendue pour Union, surtout après la brillante performance à Francfort.

« Peut-être que le match à Francfort avait créé des attentes irréalistes », estime Peter Vandenbempt. « Mais le fait d’être déçu et surpris par cette défaite nous indique surtout combien Union a placé la barre haute pour lui-même ces dernières années, y compris en Europe ».

Est-ce que Union a atteint ses limites hier soir? « Peut-être bien, dans un sens. Car ce n’est pas comme si les joueurs qui performent à un haut niveau depuis des mois sont soudainement hors de forme ou manquent de confiance. Dans la phase initiale, on a vu tout de même le Union que nous connaissons. »

« La déception est là, mais ne déclare pas qu’Union est maintenant dans une impasse »

Le meilleur quart d’heure initial n’a toutefois produit aucun but et Fenerbahçe est resté calme comme la glace. « Je pense que Union s’est principalement heurté hier soir à un adversaire qui combine de nombreuses qualités. En premier lieu, l’expérience », dit Vandenbempt.

« Ils ont maîtrisé et contrôlé le match et ne se sont pas affolés. La balle circulait bien et la défense dégageait aussi de la confiance. Et à l’avant, ils ont été d’une efficacité mortelle. »

« Fenerbahçe est tout simplement une équipe forte avec beaucoup de qualités. Un joueur comme Tadic, même à 35 ans, possède une technique que personne chez Union ne peut égaler. Union n’était pas mauvais, mais ce n’était pas assez bon face à la qualité de l’adversaire. »

Y a-t-il une gueule de bois ce matin chez Union? « Le réveil aura été un peu douloureux », pense Vandenbempt. « Fortifiés par leur performance à Francfort, ils avaient peut-être pensé que quelque chose avait été possible dans la Conference League. Je peux imaginer que la déception est grande. »

Cependant, Vandenbempt pense que le revers européen ne laissera pas de traces. « Union a toujours réussi à réagir immédiatement après un revers dans le passé, donc je ne pense pas que cela aura un impact sur la compétition. Il n’y a aucune raison pour Union de penser qu’ils ne peuvent plus y arriver. »

Le programme d’Union s’allège également avec l’approche de la sortie européenne. « Je ne mettrais pas les joueurs qui ont besoin de repos dans le match retour. Parmi tous les matchs à venir, celui-ci est devenu le moins important. »

Fenerbahçe a-t-il montré aux clubs belges comment déstabiliser cet Union? « Je pense que tous les clubs en Belgique savent comment mettre Union en difficulté, mais il faut encore être capable de l’exécuter », remarque Vandenbempt finement.

« Pour lutter contre cet Union, il faut commencer par égaler leur intensité et être tranchant dans les duels. C’est ce que Fenerbahçe a fait dès le début hier. Plein d’énergie, tranchant dans les duels et avec du rythme quand c’était possible. »

Mais Vandenbempt ne veut pas tirer de conclusions trop hâtives après la défaite d’hier. « Ils s’attendaient à plus et la déception sera grande. Mais je ne vais pas prétendre après une défaite contre une très bonne équipe comme Fenerbahçe que Union est soudainement vulnérable et dans une mauvaise passe. »

Tandis que les supporters d’Union digèrent la déception, l’esprit de résilience qui caractérise le club fournira sûrement le carburant pour les prochaines épreuves. Comme toujours dans le football, c’est la réaction après une chute qui définit une équipe, et Union, avec son histoire récente d’auteurs de succès inattendus, est loin d’avoir dit son dernier mot.