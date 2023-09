Peter Vandenbempt à propos de l’été de transfert fou d’Anderlecht : « Il y a clairement une nouvelle direction ».

Anderlecht a-t-il surpris avec son été des transferts ?



Oui, un peu en tout cas. Soudain, il y a beaucoup de possibilités, parce qu’Anderlecht a fait plus sur le marché des transferts qu’on ne l’aurait cru possible.

Elle s’oriente clairement dans une direction différente, nouvelle. Ce n’est plus seulement la jeunesse, mais des valeurs établies qui sont au cœur de l’équipe. Cela s’est avéré nécessaire après les années précédentes, lorsqu’il est devenu évident, sous la direction de Kompany, que les choses ne pouvaient pas fonctionner avec seulement des jeunes joueurs.

L’argent de Bart Verbruggen a créé une ouverture. Mais je pense qu’Anderlecht avait prévu d’être très actif sur le marché même sans ce transfert. Cet été a été et reste un été remarquable.

Le fait que de grands noms descendent est une question de circonstances. Si Thorgan Hazard avait reçu des offres d’autres ligues avec les mêmes conditions, il ne serait pas venu à Anderlecht.

Hazard est venu à Anderlecht parce qu’il n’y avait pas d’alternative plus attrayante. C’est la réalité. Il n’est plus non plus le joueur qu’il était dans ses meilleures années à Mönchengladbach ou à Dortmund.