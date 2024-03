Manchester City domine Copenhague sans l’aide de De Bruyne ni de Doku

Manchester City se défait aisément de Copenhague avec un score de 3-1

Manchester City écarte facilement le FC Copenhague sur un score de 3-1

UEFA Champions League – 2e journée – 06/03/24 – 21:01

Tout comme lors du match aller, Manchester City s’est imposé sans trop de difficultés contre Copenhague sur le score de 3-1. La principale différence : les Belges n’ont cette fois-ci joué aucun rôle de premier plan. Kevin De Bruyne est resté assis sur le banc pendant 90 minutes, tandis que Jeremy Doku a observé la rencontre depuis les tribunes en raison de légères blessures.

Une entame de match fulgurante pour City

Neuf minutes seulement ont suffi à Manchester City pour anéantir tout espoir de miracle du côté de Copenhague. Sur un corner d’Alvarez, Akanji, laissé seul, a pu projeter la balle dans les filets d’une frappe instantanée, marquant ainsi le premier but de la rencontre. Peu après, c’était au tour d’Alvarez de faire trembler les filets après que la tête de Rodri ait heurté la barre transversale ; son tir a glissé entre les mains du gardien Grabara, portant le score à 2-0.

Les Danois réduisent l’écart, mais Haaland veille au grain

City a ensuite contrôlé le match sans se créer d’occasions majeures, jusqu’à ce qu’Elyounoussi marque de nulle part le but qui relance Copenhague. Après un échange intelligent avec Oskarson, il a facilement poussé le ballon au fond des filets d’Ederson. À la veille de la mi-temps, Erling Haaland a échappé au hors-jeu et a assuré à son équipe un avantage confortable à la pause. Dans la seconde période, aucun des deux camps n’a semblé sortir de leur torpeur, et le match a tranquillement glissé vers son terme. LIRE Dossier sur les stades en Belgique : "0,5 milliard prêt, mais nous voulons une coopération plus rapide avec les gouvernements".

Sans les Belges, City trouve quand même son chemin

Le match a été moins animé pour les supporters belges dès l’annonce des équipes. De Bruyne a profité d’un repos supplémentaire accordé par Guardiola et n’a pas quitté le banc, tandis que Doku n’a même pas été inclus dans le groupe. « Il avait quelques petites gênes », a expliqué son entraîneur. Par contre, Erling Haaland était bien de la partie et n’a pas manqué son rendez-vous avec le but. Juste avant la mi-temps, il a donné à son équipe un avantage décisif. Après la pause, le rythme est retombé et le match s’est achevé sans autre fait marquant. Manchester City, avec cette victoire, retrouve en quart de finale de la Ligue des Champions des équipes comme le Real Madrid, le Bayern Munich et le PSG.

Dans la continuité des évènements, l’équipe de Manchester City a su démontrer sa supériorité, autant en termes de maîtrise technique que tactique. L’absence des figures belges n’a en rien affecté la prestation solide de l’équipe anglaise, qui a su se frayer un chemin vers la victoire avec la régularité et l’efficacité qu’on lui connaît. À l’orée des quarts de finale, City se positionne une fois de plus comme un adversaire redoutable et un candidat sérieux au titre. Une chose est sûre : quelle que soit l’équipe qui se dressera sur leur chemin, les Citizens sont prêts pour le défi et comptent bien aller jusqu’au bout.





Auteur Roger Hello, moi c'est Roger, passionné du FC Barcelone et d'Anderlecht, je marie le tiki-taka espagnol avec la fougue belge sur le terrain. Le Camp Nou et le Parc Astrid sont mes temples, et je vis pour le football.