L’Union s’incline lourdement 0-3 face à Fenerbahçe et semble déjà hors course européenne après le match aller

Union face à ses limites après la défaite contre Fenerbahçe

Même l’Union a ses limites. Les Bruxellois semblent déjà hors course en Europe après un lourd revers à l’aller contre Fenerbahçe. Batshuayi a rapidement donné l’avantage aux visiteurs turcs, qui ont frappé à deux reprises en fin de match. Hors course pour l’Union en Europe, n’est-ce pas ? Maintenant, la concentration peut se porter entièrement sur la lutte pour le titre et la finale de la coupe.

Un rude réveil pour l’Union

Pour la première fois depuis longtemps, on a vu le leader inébranlable du championnat belge douter sur le terrain. Le mérite revient à un Fenerbahçe rusé, qui peut compter sur une grande expérience et une classe individuelle dans son effectif. Car bien que l’équipe surprenante d’Alexander Blessin ait commencé de manière méritoire et se soit montrée maître du ballon sans complexe au début, elle a rapidement reçu une leçon d’efficacité par Michy Batshuayi. Lui, précisément. Au bout de vingt minutes, le Diable Rouge n’avait touché le ballon que trois fois et son équipe n’avait pas encore enregistré la moindre occasion sérieuse, mais lors de la première phase confuse dans la surface, il était là, aussi heureux qu’un enfant, pour pousser le premier but sous la barre. À ce moment, il ne semblait s’agir que d’un coup de tonnerre par ciel clair au Lotto Park : 0-1.

L’Union a connu des jours plus ardents, n’est-ce pas ?

Et bien, cette fois, l’équipe d’Alexander Blessin a bel et bien rencontré ses limites. Union n’a jamais pu maîtriser le match – qui se transformait de plus en plus en une bataille de nerfs intense -, et n’a ensuite jamais réussi à se montrer réellement dangereuse. LIRE Anderlecht conserve son point contre Courtrai en finale absolue, qui manque sa première victoire malgré la gaffe de Dupé Le duo royal Amoura et Nilsson s’est perdu dans le chaos parfait créé par les Turcs astucieux, qui allaient encore infliger une douche glacée à l’Union dans le tout dernier moment. Juste au moment où l’équipe hôte semblait monter un assaut final, l’infatigable Jayden Oosterwolde a frappé impitoyablement avec le couvercle sur le nez des Bruxellois. Le défenseur néerlandais est resté stoïque devant Moris et a placé le 0-2 avec sang-froid lors d’une contre-attaque. Et comme si ce coup dur n’était pas suffisant, les choses sont allées de mal en pis pour l’équipe de Blessin dans le temps additionnel. Après une malchanceuse main de Burgess – qui a également reçu un carton jaune l’excluant ainsi du prochain match – Tadic, du point de penalty, a scellé la lourde défaite 0-3. On ne devrait jamais sous-estimer l’Union, mais seul un miracle semble maintenant pouvoir les sauver en Europe.

L’Union Saint-Gilloise, après cette confrontation amère, doit se ressaisir et rediriger son énergie vers les défis domestiques. Avec un esprit combattif et une capacité à transcender les échecs, ce revers européen pourrait servir de catalyseur pour les succès futurs. En effet, dans le football, la capacité à convertir les déceptions en détermination est souvent la marque des grands clubs. L’Union, confrontée à ses limites, a l’occasion de démontrer qu’elle n’est pas seulement une équipe qui émerveille par ses exploits sporadiques, mais une force constante et résiliente sur la scène belge.

Auteur Roger Hello, moi c'est Roger, passionné du FC Barcelone et d'Anderlecht, je marie le tiki-taka espagnol avec la fougue belge sur le terrain. Le Camp Nou et le Parc Astrid sont mes temples, et je vis pour le football.