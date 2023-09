L’Union remporte sa première victoire depuis près d’un mois grâce aux buts d’Amoura contre le Cercle

Cercle Brugge – L’Union en bref :



Le grand spectacle d’Amoura



« Nous espérons utiliser ‘Speedy Gonzales’ Amoura pour causer des problèmes au grand Cercle », a expliqué Blessin avant le choix de la première titularisation de l’Algérien.

Et après moins de 30 secondes, l’Allemand se mettait en évidence. Amoura frappe immédiatement le poteau sur la première de ses nombreuses occasions.

Moins de cinq minutes plus tard, Amoura marquait, bien qu’il ait auparavant renversé Ravych avec sa vitesse. La fête n’a donc pas (encore) commencé.

Ce qui était déjà clair, c’est que la défense du Cercle avait les yeux rivés sur Amoura. Son but était déjà inscrit dans les mêmes astérisques, il restait seulement en suspens sur le tableau d’affichage.

Après son effort foudroyant qui a failli surprendre Warleson, c’est finalement le prix à payer. Sur un centre de Lazare et une feinte de Nilsson, Amoura finissait par frapper le ballon via l’intermédiaire et dans le but : 0-1, après seulement 15 minutes de jeu.

Le Cercle Brugge a eu le temps de récupérer et de se créer des occasions. Mais l’Union tenait bon et refusait de concéder de grosses occasions.

Entre-temps, Amoura a traversé la défense à plusieurs reprises : une finition du bout du pied typique du football en salle n’a pas surpris Warleson.