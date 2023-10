L’Union bat Charleroi KO avant la mi-temps grâce aux arrêts de jeu et prend l’avantage

Amoura veut toujours marquer après son but refusé. Il tire fermement sur Koffi, mais le gardien parvient à éviter un quatrième but grâce à un bel arrêt.

seconde mi-temps, minute 95. Amoura ne passe pas Koffi. Amoura veut toujours marquer après son but refusé. Il frappe fermement Koffi, mais le gardien évite un quatrième but grâce à un bel arrêt.

Pour ceux qui en doutaient encore, le score est désormais de 4-1 pour l’Union. Après un changement rapide, qui peut ou non avoir été initié par une faute, Amoura est lancé par Puertas et le remplaçant le transforme en glace. Mais il y aura un contrôle VAR.

seconde mi-temps, minute 77. Amoura fait 4-1 ! Pour ceux qui en doutaient encore, le score est désormais de 4-1 pour l’Union. Après une conversion rapide, qui peut ou non avoir été initiée par une faute, Amoura est lancé par Puertas et le remplaçant l’exécute froidement. Mais il y aura un contrôle de la VAR.

Blessure de Moris. Maux de tête pour Moris, le gardien de but doit quitter le match sur blessure. On espère pour lui qu’il sera rétabli pour le match contre Liverpool. Le gardien suédois Joachim Imbrechts pourrait jouer ses premières minutes à l’Union. Vanhoutte et Rodriguez font également leur entrée, Amoura et Nilsson sont leurs remplaçants. . deuxième mi-temps, minute 69.