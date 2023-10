L’un ne marque plus, l’autre continue à jouer 1-1 : que se passe-t-il dans les meilleurs clubs de Belgique ?

L’Antwerp n’a pas pu marquer depuis déjà 4 matches



Lors de ses 4 derniers matchs, The Great Old n’a pas réussi à marquer un but. En effet, sur les 13 buts déjà inscrits par l’Antwerp en championnat, neuf l’ont été contre le dernier et avant-dernier : 0-3 à Westerlo, 6-0 contre Courtrai.

Ils ont besoin d’un numéro 10, qui peut apporter quelque chose de plus dans et autour du grand rectangle.

Il est trop facile d’imputer le problème des buts à l’attaquant Vincent Janssen, qui n’est pas très en forme.

Un examen des statistiques nous apprend autre chose.

« Il y a une grande différence par rapport à l’année dernière », explique Arnar Vidarsson. « A l’époque, les équipes ont mis la pression sur Anvers beaucoup plus rapidement, mais aujourd’hui, elles garent déjà le bus plus rapidement. Cela signifie que beaucoup plus de gens s’attardent dans et autour de leurs propres 16 mètres.

Une observation qu’il étaye par la statistique PPDA. Ce qui signifie passes par action défensive. En termes humains, combien de passes l’adversaire laisse-t-il passer avant de mettre la pression sur l’Antwerp ?

« L’année dernière, il y en avait environ 12, ce qui est normal, mais cette année, ce nombre a soudainement grimpé à 20 après neuf matches », poursuit Vidarsson.

« On voit aussi que l’Antwerp frappe beaucoup plus le ballon contre un bloc bas dans la zone de vérité, mais il est aussi beaucoup plus difficile de jouer parfaitement la dernière passe à cet endroit, et encore plus de marquer.