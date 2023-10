L’ultime analyse des 16 premiers par leurs propres supporters : quel est le bilan après 10 jours de jeu ?

Juan Benjumea – Il habite juste à côté du stade d’Anderlecht, mais il est tombé amoureux de l’Union

Point à 10 pour commencer



« 9 sur 10. Un meilleur départ que l’année dernière (+3 points), de bons résultats contre des équipes du haut de tableau, un beau football avec beaucoup de buts. Si nous avions enfin pu gagner à Malines, ce serait 10 sur 10. »

Quelle est la grande force de votre club ?



« Un noyau profond et intelligemment construit avec peu de différence de qualité entre eux et un entraîneur qui en est conscient et qui déploie déjà tous les joueurs et les fait tourner intelligemment.

Quelle est la principale faiblesse de votre club ?



« Les tactiques offensives hasardeuses qui nous font encaisser un peu trop de buts, tant que nous en marquons nous-mêmes autant, ce n’est pas un problème, mais quand la machine s’enraye… »

Qui détient la clé d’une saison réussie ?



« Amoura et Puertas : s’ils continuent à combler le vide laissé par Boniface et Teuma, tout ira bien.

A quel classement final vous attendez-vous ?



« Comme chaque saison avec l’Union, il est impossible de savoir à quoi s’attendre, alors laissons libre cours à nos rêves : la première place.

Tom De Nijn – abonné de longue date

Un point sur 10 pour commencer



« 8/10. Avec un peu de chance et de volonté, le club pourrait bien démarrer la saison après un mercato réussi. »

Quelle est la grande force de votre club ?



« Le pilier défensif Jan Vertonghen et le milieu de terrain avec Leoni et Hazard.

Quelle est la grande faiblesse de votre club ?



« Le duel entre la puissance de l’attaque et la récupération du ballon au milieu de terrain reste un point faible, sur lequel Leoni est heureusement en train de gagner du terrain.

Qui détient la clé d’une saison réussie ?



« L’entraîneur doit prouver qu’il peut former une équipe championne avec ce noyau.

A quel classement final vous attendez-vous ?



« Première place. J’observe une grande faim chez les joueurs et le public, Anderlecht vise toujours le titre de toute façon. »

Daan De Schepper – abonné de longue date

Point à 10 pour commencer



« 8 sur 10. Pour une fois, le fait de ne pas avoir à chasser, combiné au statut d’invaincu, est agréable. »

Quelle est la principale force de votre club ?



« L’unité au sein de l’équipe. Plus que les années précédentes, il semble y avoir une véritable équipe entre les lignes. Hein a également fait preuve d’une flexibilité tactique qui a été facilement assimilée par l’équipe.

Quelle est la principale faiblesse de votre club ?



« Le noyau est trop étroit pour tenir une saison complète sur tous les fronts.

Qui détient la clé d’une saison réussie ?



« Sam Baro. Bien qu’il travaille encore en grande partie dans les coulisses, il doit faire face à un important mercato d’hiver. Nous devrons nous passer de certains joueurs importants en raison de la Coupe d’Afrique. Si nous parvenons à obtenir des renforts immédiats, nous pourrons alors rêver à quelque chose de bien. »

Quel classement final attendez-vous ?



« Si nous sommes épargnés par les blessures, nous pouvons aspirer à une place parmi les trois premiers.

Patricia Verstraelen – presque 10 ans d’abonnement

Point sur 10 pour commencer



« 6 sur 10. Il y a eu quelques tirages inutiles entre les deux. »

Quelle est la principale force de votre club ?



« Sans aucun doute la défense, tout le monde est d’accord là-dessus. A côté de cela, il y a aussi une forte organisation et une bonne mentalité. »

Quelle est la principale faiblesse de votre club ?



« Nous manquons de créativité en attaque, ce qui fait que le taux de réussite est trop faible pour l’instant.

Qui détient la clé d’une saison réussie ?



« Vincent Janssen. Quand il est au top de sa forme, nous sommes inarrêtables ».

A quel classement final vous attendez-vous ?



« Une place dans les quatre premiers.

Karel De Meester – abonné de longue date

Point à 10 pour commencer



« 6,5 sur 10. Il aurait été de 7,5 s’ils avaient pu se distinguer dans l’un des meilleurs matches. Mais sans les résultats obtenus lors de la compétition préliminaire contre Osasuna, un 6 aurait également été possible.

Quelle est la principale force de votre club ?



« La classe individuelle de Skov Olsen et de Nusa, qui peuvent encore faire la différence sans que l’équipe ait besoin de bien jouer.

Quelle est la grande faiblesse de votre club ?



« La force physique du club. La capacité à dominer une équipe dans les duels et à se déployer en bloc pendant 90 minutes, je ne l’ai que très peu vue, et les nombreuses blessures n’arrangent pas les choses non plus. »

Qui détient la clé d’une saison réussie ?



« Sans doute Ronny Deila. Qui doit faire en sorte que nous puissions terminer toute une saison de matches où les marges sont faibles. Cela signifie faire des choix difficiles et garder tout le monde impliqué dans le groupe, parce que tout le monde devra faire sa part.

Quel classement final attendez-vous ?



« Une deuxième place. Je ne pense pas qu’elle soit assez forte pour terminer à la fois devant Gand et devant l’Union ».

Lieke Vande Rostyne – abonnée de longue date

Point à 10 pour commencer



« 7 sur 10. Le Cercle a très bien commencé la saison, en jouant du beau football dans le système auquel nous étions habitués l’année dernière. Après cela, nous avons connu une baisse de régime avec 0/9, mais en ce moment, j’ai l’impression que nous sommes en train de remonter la pente. »

Quelle est la principale force de votre club ?



« Le système de jeu du Cercle, avec un pressing haut et des joueurs physiquement forts. Il me semble qu’il est difficile pour beaucoup d’adversaires de jouer contre le Cercle. Cela signifie que nous pouvons mettre la pression pendant 90 minutes, ce qui nous permet souvent de décider d’un match dans les derniers instants.

Quelle est la principale faiblesse de votre club ?



« Je pense que le système de pressing typique du Cercle ne s’applique pas à tous les joueurs, ce qui signifie que les qualités footballistiques de joueurs comme Leonardo da Silva au milieu de terrain ne sont pas suffisamment mises en valeur. C’est ainsi que les longs ballons partent de la défense ».

Qui détient la clé d’une saison réussie ?



« En premier lieu, je pense à notre entraîneur Miron Muslic, qui a une influence très importante. Il devra mettre en place le puzzle chaque semaine pour atteindre le succès. Deuxièmement, je pense aussi à Kevin Denkey, qui est le meilleur tireur après 10 jours de jeu et qui, je pense, marquera encore beaucoup plus.

A quel classement final vous attendez-vous ?



« La place 6. Si chaque joueur donne le meilleur de lui-même tout au long de la saison, je pense que c’est tout à fait réalisable.

Tim-Oliver Metz – abonné et fan du podcast TerrilTalks

Point à 10 pour commencer



Quel est le principal atout de votre club ?



« La polyvalence du noyau. Il peut être tourné et changé sans trop de perte de qualité. »

Quelle est la principale faiblesse de votre club ?



« L’inconstance. Trop souvent, nous avons joué une bonne mi-temps suivie d’une mauvaise, ou vice versa. Le nombre de nuls évitables en témoigne également. »

Qui détient la clé d’une saison réussie ?



« Je pourrais facilement dire Bilal El Khannouss, mais je préfère encore Bryan Heynen. On remarque que la cohésion de l’équipe est beaucoup plus forte quand il est sur le terrain, même s’il joue lui-même un match moins important.

A quel classement final vous attendez-vous ?



Angelo Callant – abonné de longue date

Un point sur 10 pour commencer



« 6,5 sur 10. Nous avons complètement raté notre départ, mais les derniers matches ont été bien meilleurs. »

Quel est le point fort de votre club ?



« Le solide duo central Vanheusden – Bokadi, avec Bodart en pleine forme et bien sûr Alzate au milieu de terrain.

Quelle est la principale faiblesse de votre club ?



« La qualité a été achetée trop tard.

Qui détient la clé d’une saison réussie ?



« Le conseil d’administration. Il doit oser investir pour faire passer Standard au niveau supérieur ».

Quel classement final attendez-vous ?



Jan Moers – abonné et créateur du podcast STVV BINK !

Point à 10 pour commencer



« 8 sur 10 pour la qualité inédite du jeu proposé avec beaucoup de jeunes Limbourgeois/Truiniens à la base. La flamme est de nouveau allumée à Stayen ».

Quelle est la grande force de votre club ?



« La capacité footballistique du collectif et la reconnaissance par les supporters, grâce à la présence de nombreux garçons de la région dans le noyau.

Quelle est la principale faiblesse de votre club ?



« L’absence d’un attaquant buteur. Cela nous a déjà coûté pas mal de points ».

Qui détient la clé d’une saison réussie ?



« Le conseil d’administration va réexaminer la situation en hiver afin de trouver un buteur.

A quel classement final vous attendez-vous ?



« Avec une huitième place, nous serions déjà très heureux ici à Saint-Trond et cela devrait être possible.

Patrick Van Gompel – abonné de longue date

Point sur 10 pour commencer



« Un 7 sur 10 sur la base des 10 premiers jours de jeu.

Quelle est la principale force de votre club ?



« C’est notre attaque. Nous avons réussi à marquer au moins un but à chaque match.

Quelle est la principale faiblesse de votre club ?



« Il me semble que c’est la défense. Nous encaissons trop de buts. Les deux dernières journées contre Union et Charleroi, nous avons encore perdu des points en fin de match. »

Qui détient la clé d’une saison réussie ?



« Il y a plusieurs joueurs clés, mais je dirais toujours Théo Defourny. Il a déjà gagné beaucoup de points pour nous, par exemple contre l’Anvers (0-0) et Gand (1-1). »

A quel classement final vous attendez-vous ?



« J’espère une 9e ou 10e place.

Koen Candries – abonné de longue date

Point à 10 pour commencer



Quel est le principal atout de votre club ?



« L’engagement et le collectif.

Quelle est la principale faiblesse de votre club ?



« La volatilité dans l’utilisation de ses points forts.

Qui détient la clé d’une saison réussie ?



« Rob Schoofs reste le pivot de notre équipe.

A quel classement final vous attendez-vous ?



Ernst Uwe – abonné de longue date

Un point sur 10 pour commencer



« Je donne à l’équipe un 7 sur 10 ».

Quelle est la principale force de votre club ?



« La patience et le calme qui entourent le club. Il n’y a pas de panique rapide ».

Quelle est la principale faiblesse de votre club ?



« Le petit budget avec lequel le club doit se débrouiller chaque année. Je pense aussi que le club est trop modeste. Avec 650 jeunes joueurs, par exemple, Eupen possède peut-être la plus grande section de jeunes de Belgique, mais rien n’est communiqué à ce sujet.

Qui détient la clé d’une saison réussie ?



« Aucun joueur en particulier ne détient la clé. L’équipe doit s’appuyer sur une performance collective. »

Quel classement final attendez-vous ?



« Eupen terminera 12e cette saison.

Wim Maeyens – Gentenaar avec un amour pour Charleroi

Point à 10 pour le départ



« 3 sur 10. Je dois au statut de Charleroi de ces dernières années de les tuber. Ce Charleroi a besoin d’un réveil ou les choses pourraient mal tourner cette saison. Je vois moins de retour collectif cette année, nous jouons plus lentement et manquons de l’efficacité qui nous a si souvent conquis dans le passé.

Quelle est la grande force de votre club ?



« La résilience de l’entraîneur Felice Mazzu. Felice, quant à lui, est un homme d’expérience, il connaît le club sur le bout des doigts & ; il ne se laisse pas abattre quand les choses vont mal. Après tout ce qui s’est passé à l’Union et à Anderlecht ces dernières années, il est revenu à Charleroi pour une histoire à long terme avec le club ».

Quelle est la grande faiblesse de votre club ?



« Le manque de buteur. Cela fait depuis Shamar Nicholson que notre équipe peut compter sur quelqu’un qui garantit 15 buts par saison. Oday Dabbagh est actuellement en tête de la liste des meilleurs buteurs internes avec 3 buts ».

Qui détient la clé d’une saison réussie ?



« Mehdi Bayat sait ce qui l’attend à la trêve hivernale : redresser la barre par des transferts ciblés, en étroite concertation avec Felice Mazzu.

A quel classement final vous attendez-vous ?



« Nous sommes à 3 points de la 8ème place et il n’est pas trop tard. Regardons la suite de la saison avec ambition, les zèbres sont une race résistante. »

Bert Koninckx – abonné de longue date à l’atmosphere box K

Point à 10 pour commencer



« 4 sur 10. Après un début de saison spectaculaire avec 9 points en 10 matches, ce chiffre devrait être plus bas. Cependant, le club est plus grand que ce qui se passe sur le terrain : la fidèle légion de supporters de l’OHL continue à créer l’ambiance pendant les matches. Cela nous vaut un point supplémentaire ».

Quelle est la grande force de votre club ?



« Les joueurs de l’OHL étaient rarement recherchés sur le marché des transferts. Cela a changé à la fin de la saison dernière avec la percée de quelques (jeunes) joueurs. Cette saison aussi, des jeunes prometteurs sont à nouveau prêts, qu’ils soient issus de notre propre centre de formation ou non.

Quelle est la principale faiblesse de votre club ?



« Le précédent entraîneur, Marc Brys, a conservé les mêmes joueurs pendant très longtemps. Les nouveaux venus comme Ndri et Banzuzi ont eu peu d’occasions de se montrer. Il nous manque également des joueurs importants en raison de blessures de longue durée. Une équipe avec Maertens et Ricca en pleine possession de leurs moyens est toujours meilleure.

Qui détient la clé d’une saison réussie ?



« Le nouvel entraîneur. Il doit donner à chaque joueur une chance équitable de faire ses preuves. Tout le monde part sur un pied d’égalité. Si le nouvel entraîneur parvient à redonner à l’équipe une mentalité de vainqueur, je pense que l’OHL pourra sortir de la zone dangereuse à temps. »

À quel classement final vous attendez-vous ?



« N’importe quelle place au-dessus de la 13ème sera suffisante cette année. Je crois toujours que c’est possible, même si le retournement de situation ne se fera pas attendre. Je suis optimiste : l’OHL sera 10e ! »

Siemen De Ceulaer – abonné

Point à 10 pour commencer



Quel est le principal atout de votre club ?



« La cohésion. Le club, le conseil d’administration, les joueurs et les supporters sont convaincus que nous jouerons en 1A la saison prochaine.

Quelle est la principale faiblesse de votre club ?



« Les erreurs individuelles ont causé (trop) de buts contre pour l’instant.

Qui détient la clé d’une saison réussie ?



« Une équipe ne dépend pas d’un seul joueur. Tout le monde doit se battre de la minute 1 à la minute 90+. Tous ensemble, comme nous le disons ! »

Quel classement final attendez-vous ?



Arne Vossaert – abonné de longue date

Point à 10 pour commencer



« 2 sur 10 : trop de déceptions et trop peu de moments forts. Surtout la défaite à Anvers, la défaite à domicile contre Eupen, la victoire à la minute 97 contre le RSCA et le 1-0 à Westerlo avec le but refusé de Kadri sont des souvenirs persistants. »

Quelle est la principale force de votre club ?



« La mentalité. Tout le monde adhère à la devise ‘Les gars n’abandonnent jamais’. Les supporters essaient également de transmettre cette devise au groupe de joueurs et au staff technique. Nous avons déjà pu constater les résultats lors des deux dernières journées, avec la première victoire contre le Cercle Brugge et la bonne performance contre Westerlo.

Quelle est la principale faiblesse de votre club ?



« L’incertitude entourant le propriétaire malaisien Vincent Tan et les problèmes liés au rachat se répercutent sur le reste du club. Même après les nombreux transferts (tardifs), on ne pouvait pas s’attendre à ce que l’équipe soit au rendez-vous lors des premières journées de championnat.

Qui détient la clé d’une saison réussie ?



« Glen De Boeck et Abdelkahar Kadri. Après le changement d’entraîneur de la saison dernière (Bernd Storck), les supporters pensent qu’avec De Boeck cette saison aussi, le retournement de situation peut commencer. Il jouit d’un grand soutien et s’il peut faire en sorte que notre meilleur joueur, Kadri, soit aussi performant que Storck, nous pouvons nous attendre à quelque chose de bon.

A quel classement final vous attendez-vous ?