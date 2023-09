L’OH Leuven, en pleine renaissance, pousse le KV Courtrai dans ses derniers retranchements à l’issue d’un match de championnat à sens unique

Courtrai se devait d’attaquer après ce coup de théâtre, et le KVK allait avoir du mal à le faire. Le laisser-aller, tant de laisser-aller, et l’absence d’espace ont facilité la tâche de Louvain. Kadri et Avenatti sont les points forts du Marianentrog.

Marc Brys dormira mieux ce soir. Il n’a pas fait mieux qu’hier, mais aussi que son collègue Edward Still. A 1 sur 18, lui et le KVK continuent de faire du surplace, et si Westerlo prend des points, ce sera dans leur ukkie.

Edward Still (KV Kortrijk) : « Ce n’était pas un match à 3-0 aujourd’hui. Nous n’avons pas été mauvais en première mi-temps, mais sur une erreur stupide, nous avons concédé un corner. J’ai demandé aux joueurs à la mi-temps de ne pas paniquer, mais nous encaissons un but stupide ET les détails sont à notre désavantage. Un défenseur central qui peut courir soixante mètres et qui donne un coup de pied par un ballon dévié ».

Marco Kana (KV Kortrijk) : « Tout s’est passé rapidement. J’ai signé tard hier soir et aujourd’hui je suis arrivé tôt avec l’équipe. Je n’ai pas pu m’entraîner avec eux, mais je vois qu’ils ont de la qualité. Nous avons mal commencé, mais donnez-nous du temps et ça ira mieux. Kana, loué à Anderlecht, a été étonnamment le seul joueur du KV Kortrijk à accepter d’être filmé.

Joël Schingtienne (OH Leuven) : « L’entraîneur m’avait dit pendant la semaine que je commencerais. C’est bien d’être tombé la saison dernière, mais tous les footballeurs veulent commencer. Sur mon but, j’ai juste tiré quand je me suis retrouvé devant le but. C’est une question de chance, mais c’est un bon but.

Youssef Maziz (OH Leuven) : « Qu’est-ce que je peux demander de plus pour mes débuts, un but et une passe décisive ? Mais je dois être très reconnaissant envers le groupe, je suis bien intégré dans le groupe grâce à eux et ensuite les choses se passent plus facilement sur le terrain. Pourquoi suis-je à Louvain et non plus en Ligue 1 ? Certaines choses, que je ne vais pas nommer maintenant, m’ont convaincu. Je me concentre désormais sur Louvain ».