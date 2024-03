Leipzig prend une initiative solidaire en ramenant les supporters bloqués à la maison en bus avec les joueurs depuis Madrid

Le RB Leipzig Compte sur l’Appui Massif de ses Supporters à Madrid

La formation du RB Leipzig, avec à son bord le Diable Rouge Loïs Openda, a pu compter hier soir sur le soutien de plus de 4.000 supporters au stade Santiago Bernabéu de Real Madrid.

Des Supporters Confrontés à une Grève de Lufthansa

Les fans ayant entrepris le voyage avec Lufthansa doivent faire face à un obstacle. Une grève partielle du personnel éclate.

Un Geste de Solidarité de la Part du RB Leipzig

Cependant, 15 fans délaissés n’ont pas à s’inquiéter, car le RB Leipzig leur a offert des places dans le bus de l’équipe.

Un Retour de 30 heures à Leipzig

Ils partiront de Madrid à 10 heures ce matin pour un trajet d’environ 30 heures vers Leipzig, y compris une escale en France pour y passer la nuit, avec tous les frais pris en charge par le club.

Les Joueurs et les Supporters: Des Voyages Différents

Les joueurs, eux, ne croiseront pas les supporters dans le bus. Ils ont réussi à réserver un vol vers Leipzig.

Cette générosité et solidarité de la part du RB Leipzig renforcent le lien unique entre un club et ses supporters, démontrant que même face aux imprévus, l’esprit d’équipe prime non seulement sur le terrain mais aussi dans les tribulations des voyages. Un périple de retour de 30 heures peut sembler une épreuve, mais avec l’excitation du match et cette belle preuve de reconnaissance, ces supporters auront sans doute des histoires d’aventure à raconter pour les années à venir, soulignant la passion indéfectible qui anime le monde du football.

