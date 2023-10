Leader Union, sans se presser, écrase Eupen de 4 buts et d’une 6ème défaite d’affilée

Remarquable : Ein, zwei, Polizei. Trois fois de suite, c’était déjà allemand contre allemand sur le banc de touche. Pour l’Union, il s’agissait bien sûr à chaque fois de Blessin, mais en face de lui se trouvaient Jürgen Klopp, Thorsten Finck et aujourd’hui Florian Kohlfeldt.

Moment clé : Un doublé de l’Union mettait Eupen au tapis à la demi-heure de jeu. Nilsson ouvrait le score, et quatre minutes plus tard Puertas et Rasmussen apportaient le délicieux deuxième but. Le match était déjà joué, sans que l’Union n’ait eu à faire d’énormes efforts.

Soudain, Eupen se voyait pris de vitesse, et Puertas enroulait son adversaire en enchaînant les centres. Une belle talonnade trouvait Rasmussen, qui effleurait Slonina d’un pied extérieur.

Vers la demi-heure de jeu, les occasions se sont multipliées, et les deux premières, importantes, ont été récompensées. Un coup de pied en profondeur de Nilsson permettait à Lapoussin de dribbler, d’atteindre la ligne de fond et de centrer en force. Le Suédois se plaçait au centre, prêt à marquer de la tête. Avec deux doigts, il rend hommage à ses compatriotes disparus dans l’attaque bruxelloise. Jaune-bleu pour jaune-bleu.

Après la pause, Union tenait les visiteurs en échec sans problème, mais perdait encore trop souvent Isaac Nuhu de vue. Pas de problème finalement, puisque la visière du Ghanéen était en panne aujourd’hui. Trois grosses occasions, aucun tir cadré.

Puertas touchait le poteau à l’autre bout, et la VAR refusait un but de Vanhoutte pour un hors-jeu de Machida.

Les Unionistes affamés devaient ensuite attendre Amoura pour le troisième but. Sur un joli coup de poignard de Puertas, la fusée algérienne s’enfonçait dans la profondeur et inscrivait son sixième but de la saison.

Après un corner et une tête de Palsson, Eupen, bredouille, ouvrait le score, mais ne disposait que de moins d’une minute pour savourer les honneurs. Sadiki et Kabangu estimaient qu’un écart de trois points était plus approprié.

Le remplaçant Nathan Bitumazala a également reçu un léger carton rouge, question de vider le calice jusqu’au fond.

Au final, une soirée d’affaires pour l’Union, qui ne sera pas entièrement satisfaite de ce match. Juste avant l’heure, Nilsson a dû sortir sur le côté à cause d’une blessure, ils semblent l’avoir perdu pour des semaines. Eupen est au bord du gouffre. Kohlfeldt suivra-t-il le chemin de Marc Brys et Edward Still vers la sortie ?