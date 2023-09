Le Wonderboy Antonio Nusa donne au Club de Bruges la victoire finale après un jeu du chat et de la souris avec Charleroi

Club Brugge – Charleroi en bref :



Douche froide précoce pour le Club Brugge



N’étaient-ils pas encore tout à fait réveillés ? Au Club Brugge, ils avaient complètement raté leur départ contre Charleroi. Les Carolos avaient déjà donné deux avertissements, mais après un troisième, c’était fini. Guiagon, titularisé pour la première fois, punissait une défense défaillante et envoyait le cuir dans le petit filet. Mignolet n’avait aucune chance.

L’avantage de ce but précoce, c’est que les bleus-noirs avaient encore tout le match pour rectifier le tir. Le Club Brugge dominait ensuite et se mettait patiemment en quête de l’égalisation. Celle-ci est venue, elle aussi.

Zorgane subissait une perte de balle et Andreas Skov Olsen avait donc un peu d’espace. Ce n’est pas le cas du Danois, qui servait Thiago pour le but du 1-1. Le Brésilien a tout de même inscrit son quatrième but de la saison.

Mais les malheurs de Bruges n’étaient pas encore terminés. Comme un coup de tonnerre, le 1-2 était inscrit au tableau d’affichage. Et c’est encore un débutant qui était à l’origine du but. Vetle Dragsnes voyait son tir entrer dans le but par le dos de Spileers. Avec la part de chance nécessaire.

Le Club Brugge ne s’est pas arrêté là. Quelques minutes plus tard, les signes étaient déjà bien présents. Kyriani Sabbe, qui remplaçait Tajon Buchanan, blessé, délivrait un centre parfait pour Mechele. Le défenseur a ensuite magnifiquement marqué de la tête le but du 2-2. Il s’agit d’ailleurs de la troisième passe décisive pour Sabbe lors de ses trois derniers matches à domicile.