Le succès a un prix : le calendrier implacable du train à vapeur Union jusqu’aux séries éliminatoires

Union, actif sur trois fronts

Des semaines chargées attendent l’Union. Entre leur succès en Conference League et en Coupe Croky, le club enchaîne deux matchs par semaine depuis la reprise du championnat en janvier. Si l’équipe parvient à continuer son parcours européen, le calendrier surchargé se poursuivra également pendant les playoffs.

Manger, dormir, jour de match, répéter

C’est la devise de l’Union depuis la remise en route du football belge à la fin du mois de janvier. Le club de Bruxelles, grâce à une excellente première moitié de saison, était encore actif sur trois fronts, ce qui a entraîné une certaine fatigue.

Les weekends étaient consacrés à la Jupiler Pro League et, en semaine, il fallait se donner à fond pour la Coupe de Belgique ou la Conference League. Les joueurs avaient droit à 2 ou 3 jours de repos entre chaque match, une fois, ils ont eu la chance d’avoir 4 jours.

Mais l’Union a su gérer son calendrier difficile avec brio. En championnat, l’avance du leader n’a fait que croître, en Coupe Croky, l’équipe a éliminé Anderlecht et le Club de Bruges, et sur la scène européenne, c’est le club allemand de subtop Eintracht Frankfort qui a été vaincu.

Ce qui est remarquable lors de ces dernières performances, c’est la résilience affichée par le groupe. Face à Frankfort, un déficit de deux buts a été remonté, tandis que le Club de Bruges a vu son avantage de 2-1 de la rencontre aller s’évaporer.

De plus, les statistiques montrent que l’Union (actuellement) ne souffre pas des nombreux matchs joués. Depuis le début de la saison, le club est invaincu après une journée de milieu de semaine et a marqué 39 points sur 45 possibles en championnat. Une aura d’invincibilité semble émerger.

Sprint final vers les playoffs

Cette aura pourra encore s’intensifier ou s’effriter dans les semaines à venir. Dans la ligne droite finale vers les playoffs, l’Union restera active chaque milieu de semaine et aura également plusieurs affiches majeures en championnat.

Un double affrontement avec le Fenerbahçe de Michy Batshuayi sera entrecoupé par une visite de Gent. La saison régulière s’achèvera par un avant-goût de la finale de la Coupe sur le terrain de l’Antwerp.

Ainsi, depuis le redémarrage en janvier, les Unionistes ont toujours joué deux matchs par semaine jusqu’à la trêve internationale. C’est la dernière période de repos que cette machine de guerre obtiendra cette saison.

L’Union, européenne pendant les playoffs ?

Après la trêve internationale, chaque match deviendra crucial. Avec le début des playoffs (28 mars), la finale de la Coupe et potentiellement un parcours européen, le programme s’annonce encore éprouvant.

Si l’Union parvient en demi-finales de la Conference League, cela aura également des conséquences sur le calendrier du football belge. La finale de la Coupe est actuellement prévue le 9 mai, la même date que le match retour des demi-finales de la Conference League.

En cas de conflit, la seule solution de repli est de déplacer la finale de la Coupe au lundi de Pentecôte (20 mai). Avec la fin des playoffs cinq jours plus tard, ce n’est pas un scénario idéal.

Si tout se passe ainsi, l’Union disputera cinq matchs de plus que certaines autres équipes pendant les playoffs.

Le réservoir d’énergie sera-t-il jamais à sec ?

L’Union continue de défier les attentes et de faire preuve d’une endurance exceptionnelle, mais le défi de conjuguer des succès en série et de maintenir la cadence en championnat requiert une attention particulière aux performances et au moral des joueurs. Alors que la pression monte et que l’enjeu des matchs s’accroît, seul le temps nous dira si cette machine bien huilée parviendra à aller au bout de ses ambitions européennes et domestiques sans fléchir sous le poids d’un calendrier impitoyable. À l’Union de prouver qu’ils possèdent non seulement la technique, mais également la tenacité nécessaire pour triompher.