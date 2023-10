Le Standard inflige un nouveau coup dur au Club de Bruges : Price donne du fil à retordre à Sclessin dans les dernières minutes

Standard – Le Club Brugge en quelques mots :



Le Standard est désormais invaincu depuis six matches d’affilée et a même remporté trois de ses quatre derniers matches. Pour la première fois de la saison, il s’agit d’une victoire à domicile. Les quatre précédents matches à domicile n’avaient rapporté que 2 points au Standard.

Bokadi donne au Standard un départ de rêve



« Vous pouvez acheter notre entraîneur et nos joueurs, mais pas notre ferveur ». Le retour de Ronny Deila et de Zinckernagel Philip à Sclessin a donné lieu à un tifo bon enfant de la part des supporters du Standard et effectivement, les Liégeois n’ont rien perdu de leur ferveur.

Après 10 bonnes minutes, cela a conduit à un but précoce, et quel but précoce ! D’une magnifique tête sur un coup franc de Kawabe, Merveille Bokadi laissait Mignolet sans défense.

Le gardien de Bruges empêchait ensuite les visiteurs d’aggraver la situation. Sur une passe de Sowah, un joueur prêté par le Club, Kanga s’en prenait à Mignolet, tandis que Kawabe et Ngoy obligeaient également le gardien à s’interposer. Le Club ne pouvait pas faire grand-chose en retour, même si Jutgla laissait passer une belle occasion de la tête.

Ce n’est qu’en fin de première mi-temps que le Club posait des problèmes au Standard. Bodart parvenait de justesse à faire passer un coup franc de Zinckernagel au-dessus de la barre transversale et une frappe surprenante de De Cuyper s’écrasait sur le poteau. En prolongation, Zinckernagel mettait à nouveau Bodart à l’épreuve sur une frappe dangereuse, mais son ancien coéquipier s’imposait une nouvelle fois grâce à un bel arrêt.