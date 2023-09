Le retour des Diables Rouges en Belgique : plus souvent un échec qu’une réussite

Vincent Kompany : pas de succès



Cette combinaison s’est avérée difficile. Les blessures ont empêché Kompany de disputer plus de 18 matches lors de sa deuxième saison sous le maillot violet et blanc. Après une nouvelle blessure à l’aine, le défenseur a mis un terme à sa carrière.

La première et d’emblée la plus pénalisante. En 2019, Vincent Kompany a provoqué une onde de choc dans le football belge en revenant de Manchester City à Anderlecht en tant que joueur-entraîneur.

Nacer Chadli : la réussite



Grâce à la présence de Kompany, Anderlecht a également réussi à ramener Nacer Chadli en Belgique après 14 ans.

L’ailier a été prêté par Monaco et s’est immédiatement montré décisif pour les Mauve et Blanc. Ses statistiques : huit buts et cinq passes décisives en 19 matches – un chiffre faible en raison des blessures et de la pause-coronaire.

L’aventure belge de Chadli n’a pas fini de faire parler d’elle. Après une escale à Basaksehir, le Diable Rouge s’est installé à Westerlo. Là-bas, le pion expérimenté est une force appréciée.