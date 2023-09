Le Racing Genk efficace s’impose face à l’Union somptueuse

Wouter Vrancken (Genk) : « C’est une victoire flatteuse. Mais après les matches précédents, c’est aussi permis. Là, on le méritait mais on ne l’a pas eu. Maintenant, c’est l’inverse pour une fois. Ce n’est pas une mauvaise chose, en fait. Nous nous sommes rendu la tâche très difficile. L’Union nous a mis sous pression et nous a forcés à faire des erreurs. Heureusement, nous nous sommes battus pour chaque morille. Et nous avons été très efficaces, pas eux. Là aussi, les rôles ont été inversés. Notre nouvel attaquant Zeqiri a également donné des signes positifs. Il s’est donné à fond et a fait preuve de beaucoup d’énergie dans son jeu. Il a tout fait pour l’équipe et a encore une grande marge de progression.