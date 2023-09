Le procureur fédéral demande 3 semaines effectives et 3 semaines avec sursis pour le comportement de De Condé à Genk-Anderlecht

Le topper du dimanche 3 septembre a été vicieux. Après les cartons jaunes rapidement distribués par l’arbitre Bram Van Driessche à Bonsu Baah et Vertonghen, les esprits se sont échauffés jusqu’à la fin du match. Le match a été assombri par des émeutes, des discussions et 9 cartons.

Au quart d’heure de jeu, Bonsu Baah reçoit un deuxième carton jaune et donc rouge. De Condé fulmine ensuite contre le 4e arbitre, qui est l’un des 3 moments incriminés par le procureur.

À la mi-temps, De Condé attend les arbitres dans le vestiaire et accuse Van Driessche d’être un « putain de perdant », qui ne sera plus jamais le bienvenu. Après le match, De Condé a de nouveau cherché l’arbitre et s’est battu avec Jan Vertonghen dans le tunnel des joueurs.

De Condé a accusé le défenseur d’Anderlecht d’être un « buddy buster ». Il a d’abord été question d’une bousculade, mais De Condé l’a réfutée et n’est pas non plus apparu sur les images.

Pour toutes ces actions, De Condé a été convoqué aujourd’hui. Le procureur demande une peine de 3 semaines effectives et 3 semaines avec sursis. Il ne précise pas si cela concerne uniquement la zone neutre à côté du terrain ou toutes les pratiques liées à la fédération. Si tel est le cas, De Condé ne serait même pas autorisé à retourner dans le stade.