Le « prince héritier norvégien » Antonio Nusa impressionne le Club de Bruges : « De grandes choses l’attendent ».

La semaine a été vraiment folle, mais c’est ce que l’on vit en tant que footballeur. Antonio Nusa a vécu une semaine de rêve : débuts avec but et passes décisives en équipe nationale norvégienne et match de remplacement pour le Club Brugge contre Charleroi.

Malgré ses bonnes performances avec la Norvège, Nusa n’a pas été titularisé contre Charleroi. « Tout d’abord, il n’était pas certain qu’il soit dans le groupe, car après les deux matches avec la Norvège, il était très fatigué », a expliqué Ronny Deila.

L’avenir sourit à Nusa, mais le jeune prodige norvégien veut y parvenir étape par étape. A la fin du mercato, l’ailier de 18 ans a vu son transfert à Chelsea passer.

« Ce choix a déjà été fait avec ma famille et mon courtier, je veux continuer à grandir au Club Brugge. Je verrai ce qui se passera à l’avenir. Je ne pense qu’à l’instant présent, je me concentre sur le Club Brugge et sur le fait de devenir un meilleur joueur.