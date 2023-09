Le KAA Gent reste invaincu mais ne parvient pas à battre l’OHL après trois buts refusés et manque Tissoudali

OH Leuven – KAA Gent en quelques mots :



La Gantoise prend les commandes après un départ de rêve pour l’OHL



« Un match où l’on a tout à perdre ». Hein Vanhaezebrouck se méfiait de la rencontre face à l’OH Louvain et après six minutes à peine, sa prudence s’avérait justifiée. Après une passe en profondeur de Schrijvers, Sagrado trouvait Brunes devant le but et l’attaquant norvégien pouvait marquer sans être inquiété.

Gand réagissait comme une guêpe et prenait résolument le contrôle du match. Après une belle combinaison initiée par une talonnade de Cuypers, Hjulsager touchait la cible, mais le drapeau était levé. Un but de la tête d’Orban a également été refusé à juste titre pour hors-jeu.

L’OHL ne parvenait pas à se défaire de la pression et, à l’approche de la mi-temps, l’équipe locale craquait. Kums envoyait un coup de pied de coin sur la tête de Kandouss Ismaël, qui marquait de la tête son premier but sous le maillot gantois : 1-1.