Le jour de la date limite des transferts en Belgique : Hazard est violet, Alzate revient et Raman est en colère

23:15 Jeff Reine-Adélaïde de Lyon au RWDM. Le RWDM a réalisé quelques autres transactions lors de la dernière journée, notamment avec le club frère de l’Olympique lyonnais. Le nom le plus connu est sans aucun doute celui de Jeff Reine-Adélaïde, qui compte un peu plus de 100 matches de Ligue 1 dans les jambes. Reine-Adélaïde était une grande promesse du football français – il a joué pour à peu près toutes les équipes de jeunes Championnat d’Europe et Coupe du monde – mais il n’a pas réussi à percer à Arsenal, le club qui l’avait acquis à 17 ans. C’est à Angers que le milieu de terrain a fait ses débuts dans le football professionnel et c’est dans ce club que Lyon est venu faire ses emplettes en 2019, même s’il a également été prêté à Nice et à Troyes. « Les problèmes avec mon genou sont derrière moi », a déclaré le Reine-Adélaïde, aujourd’hui âgé de 25 ans. « Je rejoue depuis un an et demi, même si je n’ai pas participé à beaucoup de matches. Je viens les chercher ici, à Molenbeek ». .

