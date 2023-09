Le double penalty manqué par Vincent Janssen brise l’aigreur modérée de l’Antwerp contre le RWDM

L’Antwerp espérait se débarrasser de la gueule de bois catalane qu’il avait subie en Ligue des champions, mais il était manifestement encore sous l’impression de la leçon de football qu’il avait reçue à Barcelone.

Avec RWDM, il rencontre un bloc bas qui laisse délibérément la possession du ballon à l’adversaire. L’Antwerp avait peut-être l’avantage dans ces pourcentages, mais pour le reste, il ne savait pas quoi en faire.

Le RWDM a excellé en défense et s’est mis à l’affût des contre-attaques lorsque l’Anvers commettait une erreur. La première mi-temps n’a donc pas été riche en rebondissements. Un Antwerp lent et sans inspiration, qui a joué de loin sa pire mi-temps de la saison, n’a pas non plus laissé grand-chose passer.