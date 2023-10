Le diable est dans la queue pour le RWDM : Westerlo arrache un point dans la prolongation

Un point qui ressemble à une victoire.

Un but donné de manière puérile, cependant. Griffin Yow ne se plaindra pas de son premier but sous les couleurs de Westerlo. L’Américain s’est élancé vers le but du RWDM et a égalisé en trompant Defourny à la 94e minute.

Les Bruxellois ont donc un nouveau coup à jouer dans la dernière ligne droite. Comme contre Charleroi avant la pause internationale, les choses tournent mal.

Pourtant, ce sont les locaux qui se procurent les meilleures occasions de faire basculer le match. Sanchez, grâce à l’aveu de Bolat, marquait le premier but dans les cordes. Mais les occasions se sont multipliées pour porter le score à 2-0.

Le couvercle sur le nez a continué à suivre.

Pour le banc de Westel, ce point est un énorme soulagement. Même si l’équipe de Jonas De Roeck reprend la lanterne rouge après la victoire du KV Kortrijk.