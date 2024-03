Le contraste est gigantesque entre l’élégant De Rossi et le morose et querelleur Mourinho

AS Roma et son renouveau sous l’ère De Rossi

Dans le cadre de l’Europa League, l’AS Roma affrontera Brighton jeudi soir. Les Romains connaissent une renaissance en Serie A sous la houlette de leur nouvel entraîneur Daniele De Rossi et sont évidemment avides de poursuivre sur cette lancée à l’échelle européenne. « La purification opérée par José Mourinho porte ses fruits », observe Filip Joos dans 90 Minutes.

Lorsqu’il y a quelques semaines, l’AS Roma a décidé de se séparer de José Mourinho, la presse romaine a été très sollicitée. Mais aujourd’hui, nous le voyons : son successeur Daniele De Rossi – une figure légendaire du club – a rapidement revivifié l’équipe. « La purge de Mourinho a eu de l’effet », constate aussi Filip Joos, qui note que Mourinho jouissait du soutien de plusieurs journalistes. « Ils étaient prêts à tout pour le défendre et tentaient de justifier l’injustifiable. Les pirouettes qu’ils doivent faire maintenant… » « Mais même eux ne peuvent nier à présent à quel point cette équipe attaque avec vigueur et inscrit beaucoup de buts. Comment Lukaku est à nouveau en forme, comment Dybala retrouve son niveau, comment Pellegrini ressuscite. »

« Cette équipe est méconnaissable », continue Joos. « Roma a gagné 7 de ses 8 derniers matchs. La seule défaite fut contre Inter, bien qu’ils menaient 2-1 à la mi-temps. Il y a eu aussi un peu de chance. » « Est-ce que cela continuera sur la durée ? Je pense que ce sera vraiment difficile d’atteindre la 4e place en Serie A. Et en Europa League, la concurrence est sévère, ce sera un magnifique combat final. » « Mais la différence entre monsieur De Rossi, plein d’enthousiasme, et Mourinho, toujours grincheux et conflictuel, est gigantesque. De Rossi redonne beaucoup de confiance aux joueurs et n’hésite pas à prendre des décisions. » LIRE Une minute de silence sur tous les terrains de football de notre pays et de la Suède « Il a placé Svilar dans les buts et Lukaku a même été mis sur le banc. Et avec Dybala, il doit s’entraîner différemment, car celui-ci tient désormais 90 minutes. » Brighton est prévenu.

En tant que commentateur du football avisé, les manœuvres de De Rossi semblent sortir l’AS Roma d’une période tumultueuse pour lui redonner une dynamique positive. Reste à voir si cette métamorphose sera suffisante pour outrepasser les obstacles de la Serie A et de l’Europa League. Pour l’instant, l’effet De Rossi revitalise la capitale italienne, et les supporters peuvent espérer des jours plus radieux au stade olympique.

Auteur Roger Hello, moi c'est Roger, passionné du FC Barcelone et d'Anderlecht, je marie le tiki-taka espagnol avec la fougue belge sur le terrain. Le Camp Nou et le Parc Astrid sont mes temples, et je vis pour le football.