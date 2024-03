Le Cercle Brugge demande des comptes à la Direction de l’Arbitrage après un carton rouge controversé pour une main contre Charleroi

Cercle Bruges se tourne vers le Département des Arbitres après un carton rouge controversé

Contestation de la décision arbitrale par le Cercle Bruges Le Cercle Bruges s’est adressé au Département des Arbitres suite au carton rouge reçu hier à Mambourg. « Le Cercle Bruges ne peut pas accepter que les règles concernant le jeu de main aient été appliquées de cette manière », a déclaré l’association dans un communiqué.

Une phase litigieuse non sanctionnée L’attaquant de Charleroi, Badji, a touché le ballon de la main au cours d’une contre-attaque, mais l’arbitre, malgré l’intervention de l’VAR, a ignoré l’incident. Détail piquant : lors de cette même action, le défenseur du Cercle, Popovic, a reçu un carton rouge. Une phase discutable? Pas selon Miron Muslic. « Il était clair que c’était une main de Badji », a déclaré l’entraîneur du Cercle Bruges après le match. « Il faut simplement siffler. « D’accord, l’arbitre m’a dit que Badji n’a pas touché le ballon volontairement. Mais il touche le ballon quand même, n’est-ce pas? Pour nous, les conséquences sont énormes car nous avons dû jouer pendant 50 minutes avec un homme de moins. »

Le Cercle Bruges exige une clarification des règles Après une nuit de réflexion, le Cercle Bruges s’est maintenant également tourné vers le Département des Arbitres. « Il y a plusieurs exemples où un joueur offensif a été puni pour jeu de main, car il a clairement tiré avantage du contact, même si le contact était involontaire. » « Il y a deux semaines, un but du RSC Anderlecht contre Club Brugge a été annulé après un prétendu jeu de main de Thorgan Hazard, alors que ce jeu de main est survenu après une poussée évidente et pourrait donc être considéré comme involontaire », peut-on lire dans la déclaration du vert et noir. LIRE REGARDEZ : Une attaque collective sublime de la Roma et deux bijoux signés Nuñez

Un nouveau feuilleton en préparation? Après la récente polémique des penalties dans le match entre Anderlecht et Genk, il semble que nous puissions nous préparer à un nouveau feuilleton. Et ce parce que tant le Cercle que Charleroi ont encore beaucoup à jouer dans la compétition. L’Association veut se tailler une place dans le top 6, tandis que Charleroi lutte juste au-dessus de la zone de relégation. Le Cercle et le Département des Arbitres se rencontreront dès lundi pour discuter en détail de la décision. L’équipe brugeoise demandera que toutes les situations où un jeu de main a été (ou non) sifflé au cours de la saison passée soient clarifiées. « Seule cette démarche nous permettra de compter à l’avenir sur une application cohérente des règles de jeu de main. »

Affaire à suivre…

Les débats en cours reflètent l’importance de l’intégrité dans le football et l’attente des fans pour une application équitable et transparente des règles. Comme souvent dans ces situations, la décision arbitrale fait l’objet d’un examen minutieux, nourrissant la passion qui anime le monde du sport et engageant des discussions qui dépassent le stade pour toucher le cœur même de l’esprit compétitif. Les instances dirigeantes se trouvent ainsi dans la position délicate de devoir concilier l’application stricte des règles avec l’esprit du jeu, tout en fournissant des directives claires pour les arbitres à venir, dans l’optimal des cas, pour que le football soit toujours gagné sur le terrain, et non dans des débats post-match qui peuvent ternir la beauté du jeu.

