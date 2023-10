La gueule de bois de la Ligue des champions disparaît : l’Antwerp peut enfin gagner contre Eupen

Anvers – Eupen en bref :



Anvers se remet rapidement d’un premier revers



L’Antwerp avait une sacrée gueule de bois après son match européen contre Sjachtar cette semaine. Eupen n’était pas non plus en forme à 0 sur 12.

Le Great Old voulait se racheter devant son public après les trois matches nuls sans but en championnat. La pression était forte en attaque, mais la première contre-attaque d’Eupen faisait mouche.

Nuhu est entré en possession du ballon sur la droite dans la surface de réparation et n’a pas hésité. Le Ghanéen glissait le ballon magnifiquement devant Butez, c’est le deuxième match d’affilée où il marque.

Cependant, l’avance d’Eupen n’a pas duré longtemps. Un coup franc était dirigé de la tête vers le but par Janssen. Slonina pouvait encore s’interposer, mais le rebond était une proie pour Arthur Vermeeren. Le jeune homme marquait facilement.

L’Antwerp n’allait pas subir une nouvelle perte de points. Le Great Old poursuivait son chemin et se procurait une occasion après l’autre. Vincent Janssen, en particulier, aurait pu marquer un but. De l’autre côté, Eupen se montrait une nouvelle fois dangereux : Finnbogasson ne parvenait pas à glisser le ballon dans le but.

La rédemption anversoise est finalement venue de Vermeeren. Le métronome du milieu de terrain amenait Balikwisha devant le but, qui terminait sa course avec une précision extrême. Le drapeau s’élevait encore dans les airs, mais la VAR intervenait. L’Antwerp mène donc à la mi-temps.