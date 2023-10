Kevin Denkey mène le Cercle Brugge contre le combatif OH Leuven avec 3 buts

Cercle Brugge – OH Leuven en bref :



Excellente phase d’ouverture



Le diable n’était pas dans la queue, mais plutôt dans la tête chez Jan Breydel. Tout le monde n’avait pas encore pris place ou le cuir était déjà en train de battre de l’aile. Dès la troisième minute, Ravych bénéficiait d’un espace suffisant pour centrer et devant le but, Kevin Denkey était, comme la dernière fois, au bon endroit. 1-0 et ça ne fait que commencer.

Denkey à nouveau décisif



La première mi-temps a été très agréable à suivre. Et cela ne s’est pas arrêté à ces deux premiers buts. Sur un coup franc, l’OHL ne parvenait pas à dégager le cuir. Denkey réagissait plus vite que ses adversaires et plaçait le 2-1 dans le but.

Mais ceux qui pensaient que les visiteurs étaient alors contre la toile ont été trompés. Pour la deuxième fois, les troupes de Marc Brys revenaient dans le match. Le gardien Warleson repoussait un centre sur un coéquipier, puis le ballon arrivait sur Banzuzi. Le jeune remplaçant de 18 ans a pu marquer le 2-2 d’un coup de tête.

Mais la troisième fois est la bonne. Le Cercle Brugge restait l’équipe la plus dangereuse et en était récompensé. Denkey frappait à nouveau et voyait son troisième but de l’après-midi s’envoler. Cette victoire permet au Cercle Brugge de remonter au classement, tandis que l’OHL rentre à la maison les mains vides.