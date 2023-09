Karel Geraerts est en colère et déçu après sa rupture avec l’Union : « Je n’ai fait qu’une offre raisonnable ».

Filip Joos pose l’inévitable question : « Karel Geraerts serait-il encore l’entraîneur de l’Union si celle-ci avait été championne la saison dernière ? »

L’entraîneur lui-même a assuré que le scénario resterait inchangé. « Nous n’en sommes pas sortis lors des négociations », a déclaré Geraerts.

Où les choses ont-elles mal tourné ? « Le syndicat était très désireux de rompre mon contrat actuel, ce que je comprends. J’avais aussi l’intention de rester. Nous avons commencé à discuter, mais nous ne sommes pas parvenus à un accord. J’ai alors indiqué que j’avais un contrat et que je voulais simplement continuer. Mon engagement et ma volonté de gagner n’auraient pas changé.

« Mais cette piste était inavouable pour l’Union, alors ils ont décidé de me mettre à la rue. On est alors en colère et déçu pendant un certain temps. Les premiers jours, j’en ai aussi eu assez pendant un certain temps. »