Jan Vertonghen face à sa 150e sélection : « Je n’atteindrai pas les 201 de Ronaldo ».

L’international de 36 ans reconnaît que les années commencent à peser. « Chaque compétition internationale à laquelle je participe est fantastique. Je ne veux pas m’arrêter avant le Championnat d’Europe. Après cela, je verrai où j’en suis et comment je me sens.

« Non, je ne vais pas répondre à ça. Je lui laisse le soin de le faire », a déclaré Vertonghen en riant lors du point presse des Diables Rouges.

150 sélections, c’est impressionnant, mais en dehors de la Belgique, d’autres joueurs font preuve d’un grand patriotisme. Cristiano Ronaldo (38 ans), par exemple, compte plus de 200 sélections, 201 pour être précis.

« 150 est un chiffre spécial. Je suis super fier et heureux d’atteindre bientôt ce chiffre », a-t-il déclaré hier aux journalistes avant Belgique – Estonie.

Tous les événements internationaux auxquels je participe sont fantastiques. Après la CE, je verrai où j’en suis et comment je me sens.

Jan Vertonghen fait encore tout ce qu’il peut pour rester au top de sa forme.

« Il y a six mois, j’ai connu une période creuse sur le plan physique, en raison de problèmes à la cheville », explique le défenseur. « Quand cela dure plusieurs mois, on commence à voir plus loin.

« Maintenant, je me sens à nouveau bien, physiquement et mentalement. J’ai encore un contrat d’un an avec Anderlecht ».

« J’ai 36 ans, alors c’est normal d’y penser déjà. Mais j’ai la motivation pour continuer encore un peu. »

