Hein Vanhaezebrouck dénonce la technologie « ridicule » des lignes de hors-jeu : « Tout est trop cher ici ».

« Quand je vois cette ligne, elle me semble ridicule. Tout d’abord, l’arbitre vidéo doit les dessiner de très loin – il est difficile de reconnaître les détails à cause de cela. J’ai vu au Standard une ligne tracée sur une épaule, alors que cette partie du corps n’était pas utilisée chez nous.

Une technologie coûteuse pour l’UEFA



Un mot d’explication : dans la Jupiler Pro League, un arbitre vidéo doit fixer lui-même des points de référence, qui forment ensuite une ligne de hors-jeu. Par conséquent, le système n’est pas infaillible à 100 % et est sujet à des erreurs humaines.

« Il faut faire quelque chose pour donner plus de ressources aux personnes chargées de la VAR afin qu’elles puissent tracer une ligne décente », a convenu Vanhaezebrouck, qui aimerait voir le système de l’UEFA avec la technologie du hors-jeu semi-automatique dans notre pays.

Grâce à une puce dans le ballon et à des caméras spécialisées, le hors-jeu y est identifié de manière plus précise (et plus rapide).

« Je soulève la question parce que nous devons aider les arbitres, lol », a-t-il poursuivi lors de la conférence de presse.

« Nous ne devrions blâmer personne. Il suffit de commencer à tracer une ligne de 40 mètres au millimètre près ».