Hazard et Vazquez donnent à Anderlecht sa première victoire de septembre

Eupen – Anderlecht en bref :



But dès la première minute



Juste avant la pause, l’équipe locale obtenait ce qu’elle méritait tranquillement. Isaac Nuhu récupérait merveilleusement un ballon et battait Kasper Schmeichel d’une demi-volée. Un beau but.

Lentement mais sûrement, Eupen parvenait à redresser son dos, tandis qu’Anderlecht éprouvait de plus en plus de difficultés avec le ballon.

Ce sont les Bruxellois qui se sont montrés les plus dynamiques. Coup d’envoi d’Eupen, mauvaise communication au milieu de terrain, Anders Dreyer termine. Nous étions à une demi-minute du but.

Vazquez s’impose



Après la pause, Anderlecht reprenait l’initiative, mais il fallait attendre l’heure de jeu pour que l’équipe se procure une véritable occasion.

Après 67 minutes, le but est enfin tombé. Thorgan Hazard récupérait parfaitement un long ballon et centrait en force. Au second poteau, Vazquez et Paeshuyse se glissaient dans la surface, et c’est finalement le défenseur d’Eupen qui faisait entrer le ballon dans son propre but.

Quelques minutes plus tard, Nuhu avait une excellente occasion de remettre son équipe à égalité, mais l’attaquant manquait une occasion en or en envoyant un ballon encore plus incompréhensible au-dessus du but de Schmeichel.

Dans les derniers instants, Anderlecht parvenait à marquer un troisième but salvateur, cette fois-ci grâce à Vazquez. L’Argentin se débarrassait une nouvelle fois de Paeshuyse et s’enfonçait seul dans la brèche. Face à Slonina, il n’a pas failli à sa mission.

Après trois matches, Anderlecht sait à nouveau ce qu’est la victoire et mène pour l’instant la danse. Eupen est clairement en perte de vitesse et reste à la traîne avec 0 sur 12.