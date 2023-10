Hans Vanaken fait basculer la crise du Club de Bruges vers l’Antwerp en marquant le but de la victoire en fin de match.

Club Brugge – Anvers en bref :



Le plus beau but de ce tournoi est sans aucun doute le premier but de Ferran Jutgla. Le Catalan s’est porté candidat au titre de meilleur buteur de l’année en réalisant une délicieuse œuvre d’art technique. Son remplacement à l’heure de jeu a donc suscité l’étonnement. Notamment parmi les supporters du club qui ont exprimé leur mécontentement par des sifflets.

Jutgla, un rare moment de beauté



Les deux équipes étaient soumises à une forte pression pour ce match au sommet et cela a eu un effet paralysant. La terreur de perdre semblait plus forte que la volonté de gagner, ce qui a donné lieu à une première mi-temps digne d’un dragon.

Ce n’est qu’après une demi-heure que Jutgla envoyait le premier ballon entre les poteaux, et Jean Butez n’avait pas beaucoup de mal à le récupérer. L’Antwerp n’allait pas plus loin qu’un tir de loin inoffensif d’Ekkelenkamp et une déviation de Balikwisha.

La laideur a été compensée à la fin de la première mi-temps par un but fabuleusement beau de Ferran Jutglà sur une remise en jeu lointaine de Buchanan. Dos au but et entouré de joueurs anversois, le Catalan gardait le ballon en l’air trois fois avant de marquer en retombant d’un pied extérieur. Quel but !