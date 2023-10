Genk remporte son premier 6 sur 6 après une victoire facile à Courtrai

seconde mi-temps, minute 98. Fin : Genk met un genou à terre à Courtrai en deuxième mi-temps. Put pousse ses 3 derniers soupirs, le match est terminé. Genk a été aussi dominant en deuxième mi-temps qu’en première et a ajouté de l’efficacité. 0-3 est un score final logique. Tolu, Paintsil et Munoz ont assuré les buts, Heynen et Zeqiri ont touché le cadre. Courtrai n’a jamais pu se montrer vraiment dangereux. Fin : Genk met un genou à terre à Courtrai en deuxième mi-temps Put souffle ses 3 dernières bouffées d’air, le match est terminé. Genk a été aussi dominant en deuxième mi-temps qu’en première et a gagné en efficacité. 0-3 est un score final logique. Tolu, Paintsil et Munoz ont été à l’origine des buts, Heynen et Zeqiri ont touché le cadre. Courtrai n’a jamais pu se montrer vraiment dangereux.

seconde mi-temps, minute 98 fin du match

Zeqiri plein sur la barre transversale. L'accord final est pour eqiri. Le centre d'El Khannous est excellent, la tête de l'attaquant est également bonne. Malheureusement pour lui, la barre transversale s'interpose… Deuxième mi-temps, minute 97. tir sur le poteau

Boulet de canon El Khannous . El Khannous est entré en jeu avec beaucoup de verve. L'international marocain décoche une nouvelle frappe solide directement sur les poings de Vandenberghe. Le gardien de Courtrai mérite une mention pour son match solide, malgré les 3 buts encaissés. deuxième mi-temps, minute 94. arrêt crucial

seconde mi-temps, minute 93. Coup franc dramatique de Malinov. Malinov est autorisé à tirer un nouveau coup franc près du drapeau du coup de pied de coin. Le Bulgare ne s'en sort pas bien du tout, la balle sort…

seconde mi-temps, minute 90. Ojo tire encore quelque chose entre un centre et une frappe. Il aurait mieux fait de choisir l'un des deux, car le ballon s'envole alors au-dessus de la ligne de défense…

seconde mi-temps, minute 89. Remplacement au KRC Genk, entrée de Yira Sor, sortie de Patrik Hrošovský

seconde mi-temps, minute 89. Remplacement à KRC Genk, Aziz Ouattara Mohammed entre en jeu, Bryan Heynen sort.

seconde mi-temps, minute 88. Genk a ses moutons sur la terre ferme et joue un nouveau long jeu de possession de balle. Courtrai est battu et n'arrive plus à faire le poing.

deuxième mi-temps, minute 86.

seconde mi-temps, minute 86. Munoz perd le ballon un peu maladroitement au profit d'Oprut, qui peut avancer plus loin. Cuesta transforme le centre en corner, mais rien n'y fait .

seconde mi-temps, minute 83. Remplacement au KV Kortrijk, entrée de Djibi Seck, sortie d’Isaak Davies

Les livres ont frappé ! Tout cela prend énormément de temps, mais Munoz ne semblait pas être hors-jeu. 0-3 pour Genk donc, le match est maintenant complètement joué . deuxième mi-temps, minute 83. var

deuxième mi-temps, minute 81. La vérification de la VAR prend son temps. Johan De Caluwé sur Radio 1.

Munoz marque en position de hors-jeu. Genk continue d'avancer. Galarza tire fermement, Zeqiri vise le rebond sur Vandenberghe. Le ballon atterrit ensuite sur la tête de Munoz, qui marque de la tête. Mais un hors-jeu est sifflé, la VAR vérifie… deuxième mi-temps, minute 80. hors-jeu

But en seconde période, minute 80 par Daniel Muñoz du KRC Genk. 0, 3. KV Courtrai KRC Genk fin 03

Heynen lèche la barre transversale. Bryan Heynen est en pleine possession de ses moyens et veut lui aussi marquer. Le capitaine donne un coup de pied astucieux du côté gauche, mais le tir s'écrase sur la barre transversale… Deuxième mi-temps, minute 79. tir sur la barre de but

seconde mi-temps, minute 77 : les buteurs se reposent. Vrancken se rend compte que c'est dans la partie et fait entrer Tolu et Paintsil sur le côté. El Khannous et Zeqiri les remplacent.