Fredberg s’exprime après un mercato pourpre et blanc bien rempli : « Le transfert de Verbruggen a changé beaucoup de choses ».

A propos de Thorgan (et Eden) Hazard : « Après la saison dernière, il est plus difficile de convaincre les joueurs »



Le transfert de Thorgan Hazard à Anderlecht, le jour de la clôture du marché, a certainement été le plus important de l’été. « Nous étions en pourparlers avec lui depuis longtemps », admet Fredberg. « C’est un Diable Rouge, un grand nom, quelqu’un avec une grande carrière jusqu’à présent. Et il correspond à notre style de jeu.

« C’est un joueur agressif et offensif. Il travaille dur. Nous pensons qu’il peut apporter quelque chose à l’équipe, non seulement à court terme, mais aussi dans les saisons à venir. Il sera également un bon modèle pour les jeunes joueurs. »

Quelle sera sa position ? « Dans notre 4-3-3, il peut jouer sur les deux côtés ou au milieu. Nous le voyons comme un joueur offensif. C’est là qu’il nous apportera le plus ».

« Et pour faire court, c’est un très bon footballeur. Et il voulait vraiment venir à Anderlecht ».

Il n’a donc pas été difficile de le convaincre ? « Après notre dernière saison, c’est vrai qu’il est plus difficile de convaincre les joueurs. Mais Thorgan a aussi vu ce qui se passe aujourd’hui. Il savait aussi que Schmeichel allait arriver, et Delaney par exemple. Il les connaît encore depuis qu’il était à Dortmund. Cela rend les choses un peu plus faciles ».

Le frère d’Eden Hazard a-t-il été mentionné ? « Ce n’est pas un supermarché. Ce n’est pas une promotion 1+1 ».

« Nous sommes très satisfaits de Thorgan. Nous voulions l’avoir. Eden est un joueur libre. Il a une très belle carrière, mais il faut aussi qu’il y ait un déclic. Il n’y a eu aucun contact. Nous ne pensons pas à lui en ce moment. Je ne l’ai pas appelé et lui non plus ne nous a pas appelés.