Francky Dury se réjouit du transfert de Thorgan Hazard à Anderlecht : « Je vais devoir prendre un abonnement ».

C’était un tandem en or au Gaverbeek. En 2012, Francky Dury a fait la promesse au relativement inconnu Thorgan Hazard de le sortir de l’ombre de son frère. Ce ne sont pas des paroles en l’air : ensemble, ils ont assuré la plus belle période de l’histoire de Zulte Waregem – des souvenirs qu’ils chérissent encore aujourd’hui. Le retour d’Hazard dans le championnat belge après toutes ces années fait toujours plaisir à Dury. A 30 ans, c’est peut-être un peu plus tôt que prévu. « Cela me surprend un peu, oui », admet Dury. « Je lui ai envoyé un autre message il y a quelques mois lorsqu’il a quitté le PSV. Je regardais la finale de l’Europa League avec Séville et je me suis dit que c’était un bon club pour lui. « La semaine dernière, j’ai soudain entendu parler d’Anderlecht. J’ai été choqué, mais j’ai tout de suite pensé qu’il pouvait y avoir quelque chose. Il y avait déjà eu de l’intérêt dans le passé, bien sûr. Et puis, Thorgan – comme le reste de la famille – est un vrai père de famille. « Ecoutez, les Hazard ne sont pas des gars qui vont déménager en Chine ou en Arabie Saoudite de sitôt. Ils préfèrent donc avoir une certaine sécurité près de chez eux, dans un club agréable. (rires) J’ai dit à Thorgan : maintenant, je suis presque obligé de prendre un abonnement à Anderlecht, lol ».

Car Dury est persuadé que son poulain va devenir une attraction dans le championnat belge. « Je pense qu’il s’agit d’un excellent transfert pour Anderlecht », a déclaré l’entraîneur. LIRE STVV le fait aussi dans le temps additionnel : Koita gâche la fête à Charleroi ultimate still from the dot « Ces dernières années, Thorgan n’a pas eu de chance avec les blessures. Et dans les grands clubs comme Dortmund et le PSV, il est toujours difficile de se battre pour revenir dans l’équipe. Mais en forme, Thorgan est l’un des cinq meilleurs joueurs du championnat belge. C’est une certitude à cent pour cent. « Thorgan a toujours son explosivité et son bagage technique. A 30 ans, la routine et l’expérience sont venues s’ajouter à tout cela. De plus, c’est un gars qui aime vraiment jouer au football. En tout cas, il a l’envie de ramener Anderlecht à son niveau d’antan ».

Seulement : Anderlecht ne s’est pas montré comme une équipe dominante ces dernières semaines. Hazard pourra-t-il alors donner la pleine mesure de son potentiel ? Dury relativise cette façon de penser : « Car nous devons nous débarrasser de l’idée qu’Anderlecht a besoin d’un football champagne. Même avec des équipes comme City ou le Real, seul le résultat compte aujourd’hui. Comment l’Antwerp est-il devenu champion ? Thorgan est aussi quelqu’un qui se retrousse les manches quand c’est nécessaire ». « Un autre atout de Thorgan : il est très flexible et peut jouer à droite, à gauche et dans l’axe. Je n’aime pas trop le voir évoluer en tant que pur latéral. A mon avis, c’est pourquoi il serait plus performant au poste d’Amuzu. Qu’il fasse des actions et qu’il distribue le jeu ». « Anderlecht l’appréciera de toute façon énormément – je me réjouis déjà de le revoir bientôt au travail en Belgique. »

