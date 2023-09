Fin d’une époque à Anderlecht : Michael Verschueren quitte le conseil d’administration

Michael Verschueren (53) fait ses adieux à Anderlecht. L’un des pions les plus anciens a annoncé lundi soir qu’il quittait le conseil d’administration pour occuper plus tard un poste indépendant au sein de l’ECA (European Club Association). Avec son départ, la famille Verschueren disparaît complètement d’Anderlecht après plus de 40 ans.