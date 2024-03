Filip Joos face à la haine en ligne : « C’est le reflet de la société, pas seulement du football »

« Stop à la haine en ligne » : La nouvelle campagne des autorités footballistiques

« Arrêtez la haine en ligne » est la nouvelle campagne lancée par toutes les autorités du football dans notre pays. Le commentateur Filip Joos et Yves Kabwe Kazadi, coordinateur social du club de football anversois City Pirates, en ont témoigné hier dans l’émission De Afspraak. « On ne pense pas à quel point quelqu’un peut être blessé, combien de temps il peut porter cela avec lui. Ce n’est pas comme ça qu’on traite les gens. »

La campagne « Parce qu’on se soucie » et la lutte contre le racisme

« Même lorsque les lumières sont éteintes, nous restons des êtres humains », telle est la devise de la campagne Because We Care, la troisième édition de l’offensive contre le racisme et la discrimination dans le football menée par la Fédération de football, la Pro League et les ailes régionales. Cette année, l’accent est mis sur la lutte contre la haine en ligne, avec notamment Toby Alderweireld comme figure de proue. Le joueur d’Anvers a été ciblé après son but lors du match pour le titre. Kazadi contribue également aux efforts de la fédération de football pour lutter contre le racisme et la discrimination. Le racisme dans le football a souvent été abordé dans De Afspraak, mais c’est la première fois que la question de la haine en ligne est évoquée. « C’est un phénomène qui s’est vraiment mis en avant ces dernières années », déclare Kazadi. « Mais la fédération ne peut pas s’exprimer là-dessus. C’est uniquement une affaire de police. Cependant, il est nécessaire qu’une campagne soit menée pour clarifier que cela ne se produit pas uniquement sur le terrain, mais aussi en ligne. » LIRE Tedesco avait besoin d'un "profil différent" de celui de Vermeeren : "Ce serait dommage de mettre Arthur sur la touche".

« En tant que footballeur, vous faites un pacte avec le diable »

Filip Joos soutient l’action : « Je ne sais jamais à quel point une campagne peut être efficace, mais cela ne signifie pas que vous ne devez pas la mener. Je sais que la fédération y travaille réellement, ce n’est pas de la prétention. Ils essaient vraiment de réduire ça, mais il n’y a pas de solution miracle. » Il décrit le contexte : « Les footballeurs vivent en ligne. Ce sont parmi les sportifs les mieux payés au monde, je pense, parce que cette boutique en ligne fonctionne. C’est très étrange, mais en même temps, ils se livrent aussi au diable. » Il donne un exemple concret : « Bien sûr, Lionel Messi, pour moi le meilleur joueur de foot du monde, a plus de détracteurs que quelqu’un qui joue mal et qui est à Eupen. C’est le prix à payer. Je ne l’approuve pas, mais c’est le contexte. »

Le stade de football : une marmite bouillonnante d’émotions

Filip Joos tient absolument à dire que cela ne devrait pas faire partie du football : « Nous pourrions peut-être ne pas ressentir cela, mais y penser. Ce que tu as vécu est une honte atroce », s’adressant à Kazadi. Kazadi explique que pour les auteurs, il semble souvent que ce ne soit qu’un mot, que tout peut être dit pendant un match de football. Mais ce n’est pas le cas. Cela affecte une personne. »

« Idéalement, l’éducation se fait dans les écoles »

La criminologue néerlandaise Marion van San, spécialiste de la radicalisation, était également en studio et a ajouté : « De nos jours, il y a aussi un gros problème de racisme dans les écoles. Vous ne pouvez pas continuer à dire aux écoles qu’il ne faut pas discriminer, alors que cela se produit chaque week-end dans le stade. » LIRE Ce n'est pas l'entraîneur, mais le directeur général qui démissionne après un début de saison médiocre OH Leuven « Cela existe depuis de nombreuses années et dans de nombreux pays différents. La Belgique devrait-elle faire autre chose que punir ? Une analyse de qui sont ces personnes et comment les aborder de manière éducative devrait être faite? »

L’article ci-inclus présente les efforts et les défis associés à la lutte contre la haine en ligne dans l’espace du football, un milieu qui reflète et amplifie parfois les problèmes sociétaux plus larges. Comme dans le football, la balle est dans notre camp; il est essentiel de faire progresser non seulement les sanctions, mais aussi l’éducation et la sensibilisation pour espérer un jour mettre fin à la haine – sur et hors du terrain.