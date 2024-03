Éclair de génie de Vinicius sauve un Real Madrid endormi face au Leipzig de Openda

Résumé de match : Real Madrid contre RB Leipzig

Le Real Madrid n’a pas réussi à remporter sa première victoire de la saison en Ligue des Champions, mais un match nul 1-1 était suffisant pour éliminer le RB Leipzig et Loïs Openda des quarts de finale. Dans les dernières secondes, un ballon a atterri sur la barre transversale, laissant les Allemands sans espoir d’une prolongation.

Ancelotti opte pour la prudence

Même une équipe comme le Real Madrid peut adopter une approche trop prudente. Carlo Ancelotti a opté pour une composition de départ inhabituellement défensive, avec seulement Vinicius en tant qu’attaquant pur, contre le RB Leipzig, et son équipe a vite ressenti les effets de cette stratégie. Au cours d’une première mi-temps particulièrement terne, les Madrilènes n’ont jamais vraiment été dangereux.

Une statistique révélatrice : zéro tir cadré en 45 minutes.

De plus, un concert de sifflets s’est élevé de Bernabéu vers la fin de la première période. S’agissait-il d’une auto-sabotage d’Ancelotti ou plutôt d’un compliment pour Leipzig après un match aller solide ? Quoi qu’il en soit, Loïs Openda et ses coéquipiers n’ont pas su profiter de la crise d’identité madrilène avant la pause.

Leipzig ne parvient pas à capitaliser

La question était de savoir quand, et non si, Ancelotti allait intervenir. Effectivement, pour la seconde mi-temps, Rodrygo faisait son apparition et Ancelotti replaçait ses pions en position « normale ». Mais le mal était déjà fait. Le Real avait intériorisé la prudence de son entraîneur et peinait à retrouver son arrogance saine avec le ballon.

Cependant, Leipzig n’a pas su en tirer avantage une fois de plus. L’indécision leur coûtera cher par la suite.

Le réveil tardif du Real Madrid

Après une heure d’apathie, le match a finalement pris vie. Bien que les Madrilènes n’aient pas encore cadré de tir, leurs étoiles ont fini par briller. En trois minutes, le Real a mis Leipzig sous pression avec autant d’occasions substantielles.

Et oui, la troisième tentative fut la bonne : Jude Bellingham fait une course sur tout le terrain et offre à son coéquipier brésilien Vinicius – qui aurait pu être exclu après un accrochage – le premier but du match.

Leipzig a immédiatement riposté par un but de tête de son capitaine Willi Orbán et a vu Dani Olmo frapper la barre transversale dans les dernières minutes, mais tous ses espoirs sont venus trop tard pour une équipe admirable qui a vu le Real Madrid progresser tranquillement au tour suivant.

En somme, cette rencontre aura été une illustration de la finesse tactique qui caractérise la compétition européenne. Le Real Madrid avance, peut-être moins flamboyant que par le passé, mais avec une efficacité qui défie le temps. Leipzig, quant à eux, malgré leur prestation honorable, se retirent avec des « et si » qui resteront gravés dans les mémoires. Un match de Ligue des Champions qui finit moins par une célébration qu’avec une leçon de réalisme.

