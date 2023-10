Comment la ligne de hors-jeu est-elle tracée aujourd’hui ? Et quels sont les projets pour l’avenir ? 4 questions et réponses

Quel est le problème actuel ?



Comment cette limite est-elle tracée ?



Y aura-t-il des solutions ?



Dimanche soir, l’entraîneur du KAA Gent, Hein Vanhaezebrouck, a plaidé pour un meilleur soutien de la VAR. Seulement, la balle est dans le camp de la Pro League. En effet, c’est la fédération des clubs professionnels qui est responsable du financement.

Travaillent-ils actuellement sur une solution ?

« À la Pro League, nous investissons chaque jour dans l’innovation », affirme le directeur général Lorin Parys.

« L’année prochaine, nous serons en mesure de prendre des décisions plus rapides et plus précises en matière de hors-jeu. En effet, nous allons de toute façon investir dans de nouvelles technologies, ce qui rendra cela possible.