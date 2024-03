Cercle Bruges en péril pour le top 6 après un match nul controversé à Charleroi

Charleroi contre Cercle Bruges : un match nul sans vainqueur ni vaincu

Le duel au sommet entre Charleroi et Cercle Bruges s’est achevé sur un score de parité de 0-0. Dans ce match crucial pour les play-offs du championnat, aucun des deux clubs n’est parvenu à prendre l’ascendant, malgré plusieurs occasions franches de part et d’autre. Cette impasse offensive les oblige à partager les points, un résultat qui les laisse tous deux sur leur faim.

Moments clés du match

C’était le moment décisif pour Charleroi : Marco Ilaimaharitra avait l’opportunité de tirer son équipe vers le salut avec un penalty, mais son choix de direction a été anticipé par le gardien de Cercle, Warleson, qui a repoussé la tentative.

Un épisode controversé a également marqué la rencontre : quelques minutes avant la pause, Boris Popovic a reçu un carton rouge pour une faute sur l’attaquant de Charleroi, alors que ce dernier semblait toucher le ballon de la main. L’arbitre, Lothar D’Hondt, a ignoré l’avis de la VAR et a maintenu sa décision.

Côté statistiques, il est intéressant de noter qu’avant cette journée, Cercle Bruges n’avait concédé aucun penalty dans la saison, et continue à ne pas avoir encaissé de but sur cette phase de jeu.

Un match sans vainqueur

Charleroi, avec un commencement empreint d’intensité, prouvait sa volonté de séduire son public venu en nombre, mais c’est Cercle Bruges qui a peu à peu pris le contrôle du match en dictant son rythme, sans toutefois se montrer dangereux devant les buts adverses. Avant que Badji ne frappe et voie sa tentative arrêtée par la main ferme du portier adverse, une situation qui aurait toutefois pu se conclure différemment si la main précédente avait été sanctionnée.



Pour Charleroi, le chemin vers le maintien s’annonce encore périlleux et chaque point compte. Quant à Cercle Bruges, l’ambition de se frayer un chemin en Champions’ Play-offs demeure plus que jamais vive, mais le temps et les occasions se font de plus en plus précieux. Dans l’arène impitoyable du football belge, cette occasion manquée pourrait être regrettée au moment du décompte final. Ainsi se termine ce match, riche en émotions mais stérile en buts, laissant les protagonistes dans un état de suspension, à l’image d’un chapitre de feuilleton dont l’issue reste à écrire.



