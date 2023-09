Brian Riemer revient sur la performance d’Anderlecht : « Notre match a été un désastre complet ».

« Nous ne gagnons pas un point, nous en perdons trois. Point. J’en ai eu l’impression, mais je n’ai même pas apprécié ce dernier but. »

Je n’ai même pas pu profiter de ce dernier but.

Le monde extérieur avait déjà placé la barre très haut pour Anderlecht après l’impressionnant mercato d’été. Et l’entraîneur lui-même l’a manifestement fait.

Riemer ne s’est plus caché derrière « le projet » – ce qui n’est plus possible avec ce noyau – mais a pris ses responsabilités.

« Je suis une personne ambitieuse et je veux qu’Anderlecht redevienne un grand club. Mais avec un tel niveau et de telles performances, on ne s’en approchera jamais ».

« Le nombre d’erreurs individuelles et le nombre de décisions stupides sur le ballon ont montré que nous sommes encore très loin du niveau auquel nous devons être. C’est maintenant à moi de changer cela »