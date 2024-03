Arsenal déchaîne son festival de buts face à un Sheffield désarmé

L’Arsenal en forme impressionnante

Arsenal continue sa série de victoires. Les Gunners se sont largement imposés lors de leur visite chez la lanterne rouge Sheffield United, qui a vu ses supporters quitter le stade en grand nombre. Après un match dominé de bout en bout, le remplaçant Trossard et ses coéquipiers ont scellé la rencontre sur un score sans appel de 0-6. Arsenal reste ainsi en lice pour le titre en Premier League.

Une série de scores écrasants pour Arsenal

Arsenal affiche des scores impressionnants ces dernières semaines en Premier League. 0-6 contre West Ham, 0-5 contre Burnley, 4-1 contre Newcastle… Et aujourd’hui encore, l’équipe surprend avec une victoire écrasante.

Lors de la visite à la lanterne rouge Sheffield United, Martin Ödegaard a immédiatement donné le ton : après seulement quatre minutes de jeu, Arsenal a fait tourner la défense adverse en rond, et a vu son meneur de jeu ouvrir le score.

Ce fut le prélude d’une soirée sans faute pour les Gunners, qui semblent de plus en plus s’affirmer comme de sérieux prétendants au titre.

Une première mi-temps décisive

Après un but contre son camp de Jayden Bogle et un tir dévié de Gabriel Martinelli, le match était pratiquement joué dès le premier quart d’heure. À la mi-temps, le tableau d’affichage affichait même 0-5 après des buts de Kai Havertz et Declan Rice.

L’Arsenal ne lâche rien en deuxième mi-temps

Dans la seconde moitié du match – qui a vu l’entrée en jeu de notre compatriote Leandro Trossard – Ben White a aggravé la marque pour atteindre le 6-0. Une grande partie du public local avait déjà quitté le stade depuis longtemps.

Position d’Arsenal dans la course au titre

Avec 61 points en 27 matchs, Arsenal reste troisième de Premier League, à deux points du leader Liverpool et à un point de Manchester City. La lanterne rouge Sheffield United compte 13 points.

Alors que la saison avance, Arsenal affiche une forme qui peut faire pâlir ses rivaux. La régularité de ses performances est digne d’une équipe visant le sommet, et la qualité de jeu démontrée face à Sheffield United envoie un message clair à la Premier League : les Gunners sont désormais des concurrents incontournables pour le titre. Avec une approche tactique qui mélange habilement technique et agressivité, Mikel Arteta a su créer un ensemble redoutable. Les fans d’Arsenal ont de quoi rêver grand, et si cette dynamique se poursuit, la fin de saison s’annonce palpitante pour tous les supporters des Gunners.

