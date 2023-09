Anderlecht et le Club de Bruges partagent les points dans un match qui ne méritait pas de vainqueur

Anderlecht – Club Brugge en bref :



Anderlecht en tête depuis nulle part



Les nerfs étaient tendus pour le match au sommet de cette journée. Anderlecht voulait continuer sur sa lancée et affronter un club de premier plan, tandis que le Club de Bruges voulait faire la différence.

Mais nous n’avons pas vraiment profité de ce classique. Nous n’avons pas eu beaucoup d’occasions de marquer et les passes dans le compartiment offensif n’arrivaient pas toujours.

C’est Anderlecht qui commençait le mieux le match, même si le Club de Bruges prenait le contrôle de la partie après un certain temps. Onyedika tentait une frappe lointaine et la plus grosse occasion de la première mi-temps de De Cuyper passait au-dessus. Entre-temps, Vetlesen a eu la chance de ne pas recevoir un deuxième carton jaune.

C’est au moment où le Club Brugge commençait à s’améliorer qu’Anderlecht prenait l’avantage. Un tir de Francis Amuzu était bloqué et au second poteau, Sardella déposait le ballon sur Dolberg, qui ne pouvait pas le rater. Un but pour le Danois, mais il a été contraint de se retirer sur blessure. Juste avant, l’attaquant est entré en collision avec Mechele. Dolberg n’était pas le seul, puisque juste avant la mi-temps, Delaney sortait également sur blessure.